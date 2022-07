Se dice que tener cactus en casa es traer mala energía, pero esto con el tiempo ha perdido peso y actualmente es considerado un lujo, puesto que es una planta que le da otro toque al ambiente que desees decorar. Pero ¿qué pasa si este no florece? Muy posiblemente sea un problema de fondo. Aquí te contamos qué podría estar pasando y cómo solucionarlo.

Según El País, el proceso de la floración para una planta es un momento extenuante. En tanto, los cactus con flores son uno de los elementos decorativos más llamativos para el hogar, pero también hay que tener en cuenta que es uno de los más difíciles.

Si bien todos los cactus florecen cuando están maduros y saludables, cuando esto no ocurre es porque muy posiblemente no tenga el agua suficiente y no esté a su temperatura correcta, de acuerdo al portal Vanidades. Conoce más detalles del por qué a tu cactus no le salen flores.

No recibe suficiente luz solar

Si están en un rincón de la casa estás haciendo muy mal, debido a que el cactus necesita mucho sol para florecer. Una lámpara LED también ayuda mucho en caso no esté en una ventana.

No lo estás dejando descansar en invierno

Según el portal Vanidades, es recomendable darle una dosis extra de invierno a tu cactus — nos referimos a hibernar— a fin que pueda florecer.

El fertilizante correcto

Un dato que no es tomado muy en cuenta por los compradores es el uso correcto de fertilizante. Se recomienda que este sea alto en fósforo.

La maceta

El tamaño de la maceta influye mucho en el proceso. Si el cactus es más grande que el tamaño de la maceta, entonces crecerá más las raíces que las flores. Hay que saber elegir.

¿Cuál es el cactus de la buena suerte?

Se trata de Astrophytum, una especie fácil de cuidar y muy resistente. Es el cactus colgante más famoso de todos, y claro, cómo no iba a serlo, si tiene unas hermosas flores amarillas que representan la buena suerte, el dinero y la prosperidad, de acuerdo a Terra.com.mx.

