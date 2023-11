Cuando cocinamos diversos platillos corremos el riesgo de que la comida se queme, ya sea por descuido o porque recién nos iniciamos en el mundo de la gastronomía. Por más que intentamos remover los residuos no conseguimos dejar limpios nuestros utensilios. Hoy te comparto un truco que se servirá de gran ayuda y, lo mejor de todo, es que solo necesitarás dos ingredientes que tienes en casa.

Se te antoja comer unos ricos frijoles y decides prepararte en casa para compartirlo en familia. Sin embargo, descuidas un momento la cocina para hacer otra tarea y empiezas a sentir un olor inconfundible. Destapas la olla y descubres que las menestras se han quemad y, lo que es peor, que el fondo de la olla está cubierto por una capa negra.

Tratas de remover los residuos de comida quemada con un tenedor o una esponja, pero no obtienes buenos resultados. Lo primero que se te viene a la mente es desechar la cacerola y comprar otra, aunque esto implique una inversión de dinero no contemplada. No te apresures, pues te cuento que con solo dos ingredientes le podrás decir adiós a estas marcas.

¿Cómo limpiar una olla quemada?

Los ingredientes que necesitarás para remover la capa quemada del fondo de una olla son bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Conoce cuáles son los pasos a seguir.

Coloca media taza bicarbonato de sodio en el fondo de la olla quemada

Vierte vinagre blanco hasta cubrir

Prende la estufa y calienta la olla por 15 minutos. Asegúrate de que el fuego esté en nivel lento

Durante ese tiempo, raspa los residuos quemados con un utensilio de madera

Apaga la cocina y deja enfriando la mezcla

Separa los restos de comida quemado con un colador

Ahora que la olla está sin restos de comida quemada, tan solo aplica jabón líquido sobre el fondo u otro producto para lavar ollas y raspa con una esponja de alambre

Para terminar con la limpieza de las ollas, tan solo enjuaga bien la superficie y sécala

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?