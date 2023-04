En ocasiones, nuestro paseos por las bancas de los parques pueden terminar con un chicle pegado en nuestros pantalones: la pesadilla de cualquier persona. El problema se volverá más serio si las gomas de mascar de colores se impregnan en el algodón de nuestros polos, lo que puede significar en una mancha casi imposible de quitar. Sin embargo, hay una solución casera que puede acabar con este problema.

Si ves el tiempo pasar y no hallas una solución para la goma de mascar pegada a tus jeans, chaqueta, blusa o shorts, lo primero que debes hacer es no ‘agravar’ el problema. De hecho, miles de personas optan por desechar estas prendas sin reparar en que hay soluciones prácticas. No trates de retirar esta material pegajoso con tijeras ni con las yemas de tus dedos.

¿Cómo quita la goma de mascar de la ropa?

Si no haz tocado la goma de mascar de tus telas, entonces vamos con un ‘tip’ sencillo que te ayudará a aliviar tu estrés. Primero, necesitaremos de algunos utensilios para retirar este componente a partir del caucho; sigue esta simple guía a continuación:

Vamos a doblar tu prenda dañada y dejar la zona pegada con chicle justo en la parte superior .

. Hazte con una bolsa de plástico: tendrás que introducir con cuidado la prenda doblada y cerrar el compartimento herméticamente. OJO, la goma de mascar no deberá tener contacto con el plástico.

Si no puedes lograr la tarea anterior, entonces solo bastará con colocar la ropa encima de una bolsa de plástico.

El frío te ayudará a quitar el chicle de tus prendas favoritas. Cierto 'tip' puede garantizar que casi ningún residuo de la goma de mascar quede en polos y pantalones (Foto: @Freepick)

Vamos a colocar todo el paquete a la refrigerada y vamos a dejar que transcurra de 2 a 3 horas para que el chicle se endurezca .

. Con un cuchillo de mesa o con una cuchara podrás retirar la goma de mascar; tendrás que tomar los bordes y hacerlo con cuidado. No permitas que el chicle se descongele antes de tiempo

Este es un método interesante para librarte de la odiosa goma de mascar de tus prendas favoritas. Sin embargo, tienes a la mano otro método casero: usa vinagre blanco. Será necesario que hiervas este líquido; luego utiliza un cepillo de dientes que no uses para rociar este aceite sobre el chicle. Te darás cuenta pronto que la goma de mascar se retirará poco a poco hasta que sea desprendida del todo.