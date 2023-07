Ya sea que estés en invierno o en calor, si gustas disfrutar de una fruta deliciosa entonces irás por el mango. Este fruto tropical y su pulpa es la base de docenas de jugos; comerlas en crudo también es todo un deleite. Sin embargo, hay miles de personas que no aprovecharían su cáscara y directamente no las comen, ¿Hay otras formas de usarlas? Claro, y en MAG te vamos a hablar sobre cómo sacarle el máximo uso y no solo limitarnos al resto de la fruta.

Así como con la corteza de las cebollas o las cáscaras de la manzana, botar la fina capa protectora de estos alimentos sería mala idea. Tal y como pasa con el mango, su cáscara naranja resalta por su delicioso sabor: esta tiene un gran valor nutritivo, siendo fuente de fibra, proteína, vitamina C y antioxidantes que tu cuerpo sabrá aprovechar.

Sin embargo, a algunas personas no les caería bien comer directamente de estas cáscaras; se llega a desperdiciar mucho de ellas en el tacho de la basura. ¿Cómo aprovecharlas? El truco está en utilizarlas en distintos preparados.

¿Qué hacer con las cáscaras del mango?

Snacks de cáscaras de mango : puedes tener la corteza del mango como pequeños ‘chips’ deliciosos si los horneas apropiadamente. Procura ponerlas a 70°C en el horno hasta que estén crujientes .

: puedes tener la corteza del mango como pequeños ‘chips’ deliciosos si los horneas apropiadamente. . Usa las cáscaras en bizcochos: es posible utilizar los resto del mango para darle sabor y esencia a un gran bizcocho. Trata de agregar trozos de la cáscara a la licuadora y sigue el método común de preparación de este tipo de postre.