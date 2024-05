El estado de Illinois viene otorgando un crédito tributario no reembolsable de US$500 para un grupo de personas elegibles con el fin de reducir la responsabilidad del impuesto sobre la renta individual. Conoce quiénes califican y cuáles son los requisitos.

Se trata del crédito de trabajador voluntario de emergencias (VEW) destinado a 10 mil personas, pero debes tener claro que este beneficios no es reembolsable. Es decir, este crédito puede ayudar a reducir el impuesto sobre la renta individual, pero no puede dar lugar a un reembolso del importe del crédito. Por ejemplo, si tu impuesto sobre la renta individual de Illinois es de US$200, y tienes un crédito VEW de US$500. Solo podrías utilizar US$200 del para reducir tu impuesto a US$0. No recibirías los US$300 restantes.

Por ello, es importante que si no tienes una obligación tributaria sobre la renta de Illinois para este año fiscal, no solicites este crédito. Solo deben solicitarlo los contribuyentes que realmente puedan utilizar el crédito para reducir su impuesto sobre la renta de Illinois.

¿QUÉ ES EL CRÉDITO TRIBUTARIO PARA TRABAJADORES VOLUNTARIOS DE EMERGENCIA?

El Departamento de Hacienda de Illinois explica que el crédito para trabajadores voluntarios de emergencias (Ley Pública 103-0009) se otorga a los trabajador de emergencia de los servicios de bomberos voluntarios, que sean elegibles. Se trata de un crédito no reembolsable de US$500 que se puede utilizar para reducir la responsabilidad del impuesto sobre la renta individual de Illinois para los ejercicios fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023 y antes del 1 de enero de 2028.

Este crédito solo se puede utilizar para reducir a cero su impuesto sobre la renta de Illinois. No puede reembolsarse, trasladarse a otro año fiscal ni transferirse a otro contribuyente. Los créditos se concederán por orden de solicitud.

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES AL CRÉDITO TRIBUTARIO DE US$500 EN ILLINOIS?

Los trabajadores de emergencia de los servicios de bomberos voluntarios que han trabajado a tiempo parcial como miembro de un departamento de bomberos, un distrito de protección contra incendios o una asociación de protección contra incendios. Aquellos que prestan servicios a tiempo completo en el servicio de bomberos para otro departamento, distrito, entidad gubernamental o asociación no son elegibles.

Los trabajadores de emergencia de los servicios de bomberos voluntarios califican al beneficio fiscal (Foto: Pixabay)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA CALIFICAR AL CRÉDITO TRIBUTARIO DE US$500 EN ILLINOIS?

Para cumplir los requisitos de la desgravación fiscal VEW, debes:

Haber servido como trabajador voluntario de emergencia de los servicios de bomberos durante al menos nueve meses durante el año contributivo.

No haber recibido compensación por sus servicios como trabajador voluntario de emergencia de más de US$5,000 durante el ejercicio fiscal.

Estar en la lista proporcionada por su departamento, distrito u oficina de bomberos local al Jefe de Bomberos del Estado de Illinois (OSFM) confirmando las dos calificaciones anteriores.

Haber presentado una solicitud completa en línea ante el IDOR al Departamento de Ingresos de Illinois. Esto se inició el 1 de febrero de 2024.

Ser uno de los 10.000 primeros solicitantes cualificados.

¿CÓMO SOLICITO EL CRÉDITO PARA LOS BOMBEROS EN ILLINOIS?

Para solicitar el Crédito de Trabajador Voluntario de Emergencias debes:

Llenar la solicitud.

Una vez enviada su solicitud, recibirá un correo electrónico de confirmación de recepción.

Nota: Debes colocar tus datos exactamente como aparecen en el portal OSFM.