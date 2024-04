A pesar de que Jeff Bezos es un hombre sumamente ocupado por ser presidente ejecutivo de Amazon y propietario de la empresa de transporte aeroespacial Blue Origin, el magnate no permite que sus responsabilidades como dueño e inversionista multimillonario se interpongan en las actividades que debe poner en práctica todas las mañanas; y no, no nos estamos refiriendo a lo relacionado a sus corporaciones, sino a simples rutinas que realiza ni bien se despierta, cosas que también podrías realizar. ¿Cuáles son? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Cabe mencionar que Jeff Bezos cumplió 60 años el 12 de enero de 2024 y su lema para motivar a la gente es: “Trabaja duro, diviértete y haz historia”. Sin duda, una frase que lo acompaña en todo momento.

LA INUSUAL RUTINA MATUTINA DE JEFF BEZOS

Durante una entrevista a “Lex Fridman Podcast” en diciembre de 2023, Jeff Bezos reveló que su rutina matutina comienza como lo hace cualquier persona: “arrastrando los pies”; es decir se levanta lentamente, para posteriormente navegar en su teléfono inteligente. Algo que muchos pensaban no era posible.

“No soy tan productivo como podrías pensar. En primer lugar, me levanto por la mañana y hago deporte. Tomo un café... y simplemente muévete lentamente”, le señaló a su entrevistador que se mostró muy sorprendido con su respuesta.

Detalló que mientras toma su café, conversa sobre diversos temas con su pareja, después va al gimnasio, donde se centra en ejercicios cardiovasculares y levantamiento de pesas. Y aunque pareciera ser que todo lo controla perfectamente, hay momento en los que la pereza quiere ganarle.

“La mayoría de los días, [ir al gimnasio] no es tan difícil para mí, pero algunos días es muy difícil… y lo hago de todos modos”, manifestó. Con esto revela que la fuerza de voluntad de cada persona depende para sacar adelante la actividad que se tiene programada.

Esta costumbre matutina coincide con su filosofía de hacer las cosas sin rumbo fijo, algo que pone en práctica en sus trabajadores cuando llega a la oficina. ¿Cómo? Alienta a las sesiones de alucinación con el propósito de que generen nuevas ideas, despertando su creatividad, publica NBC Los Angeles.

Ya en 2018, Bezos había hablado de practicar una rutina ni bien se levantaba, la cual debe ser temprano, aunque no especificó la hora: “Me acuesto temprano, me levanto temprano”.