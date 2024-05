En Estados Unidos, existe un beneficio conocido como los cupones de alimentos SNAP, un programa federal —pero administrado por los estados— que otorga dinero a las familias de menos recursos en forma de una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios (EBT, por sus siglas en inglés), como si fuera una tarjeta de débito, con la que solo se puede comprar alimentos y bebidas no alcohólicas. Pero algo que quizá no sepas es dónde hay más personas que reciben esta ayuda económica.

Si bien existen otros programas de alimentación en el país, este es el más conocido y uno de los que más tiempo vigente lleva en la sociedad, así que no es extraño que millones de personas sigan solicitando su inclusión cada año. Esto ha hecho que, en porcentajes, no haya igual cantidad de beneficiarios en los estados, lo cual es lógico, entendiendo que en las localidades no hay los mismos habitantes. ¿Te da curiosidad saber dónde más población recibe esta transferencia?

ESTADOS CON MÁS PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) se entrega mensualmente a millones de familias, de acuerdo con los datos que se maneja en su sitio web, donde también se puede encontrar cuáles son los estados con mayor cantidad de habitantes beneficiarios. Estos son los 15 que encabezan la lista:

Nuevo México: 19,48%

Luisiana: 18,58%

Oregón: 17,67%

Oklahoma: 16,73%

Nevada: 15,72%

Virginia Occidental: 15,54%

Illinois: 15,32%

Pensilvania: 15,31%

Míchigan: 14,98%

Nueva York: 14,80%

Alabama: 14,62%

California: 13,69%

Misisipi: 13,24%

Kentucky: 12,98%

Los cupones de alimentos se entregan mensualmente (Foto: Departamento de Agricultura)

¿CUÁNTO DINERO RECIBEN LOS BENEFICIARIOS?

El pago mínimo en todos los estados es de US$23, a excepción de Alaska y Hawái, donde oscila entre US$30 y US$46, y $42, respectivamente. Respecto al pago en sí de los demás lugares, ello depende de cada situación familiar, pero existe un tope máximo, los cuales son los siguientes:

1 miembro del hogar: $291 dólares

2 miembros: $535

3 miembros: $766

4 miembros: $973

5 miembros: $1,155

6 miembros: $1,386

7 miembros: $1,532

8 miembros: $1.1751

Miembro adicional: +$219

LO QUE NO SE PUEDE COMPRAR CON LOS CUPONES SNAP

Sabemos que el programa está destinado para la compra de alimentos, pero hay algunas cosas que no puedes adquirir y que debes conocer para evitar contratiempos al momento de pagar en el supermercado.