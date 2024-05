En Estados Unidos, los billetes tienen una denominación máxima de 100 dólares, aunque no siempre fue de esa manera, ya que hubo otros más grandes, pero que, decisión tras decisión gubernamental fueron discontinuándose, lo que no quiere decir que desaparecieron del todo, sino que se encuentran bajo la propiedad del Banco de la Reserva, aunque no en su totalidad, pues hay personas que, por ahí, deben tener alguna de estas piezas intactas.

Se sabe que el billete más grande que hubo en la historia del país fue el de 100,000 dólares, aunque solamente para usos entre bancos en sí, así que es muy complicado que una persona normal tenga uno entre sus pertenencias. Sin embargo, hay más ejemplos de papeles moneda de gran valor nominal, pero en esta ocasión me centraré en el de 500 dólares, el cual dejó de producirse allá por el 1969, por lo que hay muchos coleccionistas que quisieran poseerlo.

Eso sí, aquellos que les gusta tener monedas o billetes antiguos, por lo general, no tienen problema en gastar mucho dinero para comprarlos, así que, si tienes alguno de mucho valor guardado, podrías ganar una buena suma, aunque es cierto que debes conseguir a esa persona que quiera tenerlo, por lo que muchas personas acuden a las subastas con la finalidad de vender artículos de colección o muy valiosos.

¿CUÁNTO SE PODRÍA CONSEGUIR EN UNA SUBASTA?

Primero que nada, hay que dejar en claro que no todos los billetes de 500 dólares van a valer lo mismo para un coleccionista. Y es que los más cotizados son los que cumplen ciertas particularidades que incluyen sus características, su estado de conservación, detalles de impresión, errores, entre otros, que son factores que seguramente ya conocías acerca de este tipo de colección.

Así mismo, algunos no pueden ser del interés de los coleccionistas, por lo que solo tienen el mismo valor que aparece en su papel, es decir, US$500, por lo que no te ayudará mucho que vayas a una casa de subastas para venderlo.

Teniendo en cuenta esas premisas, se estima que un billete de 500 dólares en buen estado puede llegar a ser subastado entre los US$800 y US$4,000. Si bien no es una cantidad millonaria, es una cifra que te hará ganar unos cuantos dólares y mejor si es que logras venderlo al precio máximo.

Los billetes de 500 dólares dejaron de imprimirse en 1969 (Foto: Casa de la Moneda de los Estados Unidos)

¿CÓMO ES UN BILLETE DE 500 DÓLARES?

A diferencia de lo que muchos puedan creer, el billete de 500 dólares de los Estados Unidos, no se diferencia al resto que se conoce, prevaleciendo las tonalidades oscuras y, obviamente, el verde clásico de toda la vida. Lo que sí resalta a comparación de otros es que el personaje impreso es William McKinley, el vigésimo quinto presidente de los Estados Unidos.

Sin embargo, hay otros más antiguos y que son de sello azul y en la imagen central se ve a John Marshall, el cuarto presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este, evidentemente, es más raro de ver y conseguir, por lo que los coleccionistas darían más para comprarlo.