Aunque Dollar Tree ofrece gran cantidad de productos a precios muy bajos, ten cuidado porque no siempre todo lo que oferta podría valer la pena, ya que algunos de ellos quizá no convenga adquirirlos. Para darte una idea de las cosas que deberías no meter a tu carrito se tomó en cuenta lo señalado por Julie Ramhold, una redactora senior del sitio web de comparación de compras en DealNews.com, quien nos ayuda en nuestras elecciones de compras.

“En general, algunos artículos en la tienda de un dólar serán malas compras porque la calidad no es la mejor o el precio por unidad es más alto que lo que pagaría en otro lugar”, señaló a GoBankingRates, donde realizó una lista de estos productos.

¿QUÉ NO COMPRAR EN DOLLAR TREE?

Envolturas de regalo. Porque la calidad del papel es de baja calidad, ya que puede romperse. “Las bolsas de regalo no siempre son resistentes, el papel de envolver y el papel de seda se rompen fácilmente y el cortador de cinta de otra marca generalmente no es lo suficientemente afilado para cortar la cinta limpiamente” , dijo.

Porque la calidad del papel es de baja calidad, ya que puede romperse. , dijo. Detergente. Aquí mencionó uno en específico: Tide. ¿La razón? Porque puedes encontrar un jabón de esa misma marca a menor precio en Walmart.

Aquí mencionó uno en específico: Tide. ¿La razón? Porque puedes encontrar un jabón de esa misma marca a menor precio en Walmart. Baterías. Ya que se corre el riesgo que no dure por haber estado mucho tiempo en el estante o ser de una marca de baja calidad.

Ya que se corre el riesgo que no dure por haber estado mucho tiempo en el estante o ser de una marca de baja calidad. Medicinas. Debes fijarte en la fecha de vencimiento, ya que al costar menos, quizá su tiempo de caducidad sea próximo e incluso ya venció. Lo mejor es no comprarlo por unidad en esta tienda, recomienda Ramhold.

Recuerda, si tomas en cuenta las indicaciones, posiblemente te ahorres no solamente dinero, también un disgusto. Así que antes de que vayas directamente a Dollar Tree, lo mejor es que agarres lápiz y papel para que apuntes todo lo que requerirás, una vez que tenas tu lista, analiza cuál te conviene adquirirlo en esta tienda y qué cosas no.