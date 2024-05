Estados Unidos, al igual que decenas de otras naciones, atraviesa años más que complicados en materia económica, generando un gran pesar en la población debido a que hay a quienes no les alcanza el dinero para comprar lo necesario. Un grupo que, evidentemente, es de los más afectados, es conformado por aquellos que reciben algún dinero de la Administración del Seguro Social, ya sean jubilados, personas con discapacidad, entre otros. Todos ellos, ante el impacto monetario, suelen esperanzarse en el Ajuste por Coste de Vida (COLA, por sus siglas en inglés), el cual determina cuánto aumenta los beneficios sociales para el siguiente año.

Aquel ajuste que se realiza todos los años en, por ejemplo, las pensiones de los jubilados pueden significar un alivio para quienes lo reciben todos los meses. Si bien el dinero que se incrementa no es algo tan asombroso, a nadie le cae mal unos cuantos dólares extras para abastecer la alacena o pagar deudas médicas, entre otras cosas que depende de cada beneficiario. Es por ello que el COLA puede ser un tema más que importante para un sector de la población estadounidense, así que, en esta oportunidad, como ya pudiste leer en el titular del presente artículo, te daré a conocer un dato que, seguramente, ya te has ido preguntando en las últimas semanas o incluso meses.

¿CUÁNDO SE DARÁ A CONOCER EL COLA?

El COLA se calcula con el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos del tercer trimestre. De esta manera puede darse una referencia de cuánto aumenta la inflación en el país cada año, pero esto no es tan simple como leerlo o escribirlo, pues detrás de todo ello hay un equipo de especialistas que trabaja incansablemente con la finalidad de dar como resultado la cifra más exacta posible y así apoyar a quienes se benefician con este ajuste, principalmente a los que reciben un dinero por parte de la Administración del Seguro Social, tal y como ya lo venimos mencionando.

La entidad responsable de dar esta cifra es la Oficina de Estadísticas Laborales, así que todo está en sus manos, pero como pudiste haber entendido por lo mencionado en el párrafo anterior, esto es algo que se realiza no en la mitad de cada año, sino en el último periodo, con la finalidad que esos ajustes para el próximo año sean ajustes más certeros posibles. Por ejemplo, de nada serviría que se anuncie el COLA en abril si para octubre la inflación aumentó. Es por ello que se debe tener mucha paciencia en este campo, aunque tampoco no es algo que nos haga esperar a todos hasta fin de año, sino que se anuncia un poco antes con la finalidad de que la SSA vaya planificando todo para el incremento de sus beneficios.

Basándonos en casos anteriores, se espera que el anuncio del COLA para el siguiente año se dé en octubre de 2024, por lo que quedan aún cinco meses para saber esta información tan importante para millones de ciudadanos en los Estados Unidos.

Dos adultos inscritos en el Seguro Social de Estados Unidos disfrutando de su jubilación (Foto: Pexels)

¿CUÁL SERÍA EL COLA PARA EL PRÓXIMO AÑO?

Si bien no existe aún una cifra exacta de cuál será el COLA para el 2025, hay especialistas que están evaluando el panorama económico y se animan a dar estimaciones de cuánto sería esta cifra tan crucial. Uno de ellos es el grupo no partidista Senior Citizens League, que ha asegurado que su predicción para de cara al 2025 podría ser del 2.6%, algo bajo teniendo en cuenta lo que se ha ido aumentando en los últimos años, pero que de todas maneras puede dar cierta esperanza en la economía estadounidense en general, puesto que significaría que no ha habido mucha inflación.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la inflación en Estados Unidos sería del 1.8% en 2025, mientras que otros grupos indican que llegaría al 2%. Por lo pronto solo queda esperar a ver cómo se desarrolla la economía de cara a los siguientes meses y años.