En noviembre de 2023, la lotería Mega Millions decretó a un nuevo ganador de su pozo mayor, el cual era, para ese entonces, de US$1,350 millones. El afortunado no dio a conocer su identidad, pero se conoció que era un hombre de Maine, quien iba a cambiar su vida inmediatamente, pues con tanto dinero podía asegurar el futuro de su hija y hasta de sus demás familiares, o al menos eso es lo que todos creemos cuando alguien se gana tanto dinero, pero la realidad es totalmente otra,, ya que, como dice el titular del artículo, tiene unos problemas legales con su familia.

En vez de estar disfrutando de unas eternas vacaciones o comprando propiedades por doquier, este ganador está más preocupado en las complicaciones legales que está teniendo en los últimos meses, por lo que ahora está utilizando gran parte de su tiempo en resolver aquellos problemas. Lo más paradójico de todo es que esos conflictos los está teniendo con sus propios familiares, incluso con su papá, quien, en teoría, debería estar disfrutando a su lado de esta vida nueva. Pero a veces las cosas no son como parecen.

Mega Millions es una de las loterías más famosas de los Estados Unidos (Foto: AFP)

¿DE QUÉ SE LE ACUSA?

Todo empezó por un problema entre el ganador y su exmujer, la madre de su hija, quien se ha conocido bajo el seudónimo de Sarah Smith. De acuerdo con este hombre, ella rompió el acuerdo de confidencialidad que le hizo firmar y le contó del premio a su padre, así que le entabló una demanda. Aparentemente, el nuevo millonario no quería ni que su propio progenitor se entere de que había obtenido el premio mayor de Mega Millions.

La mujer no se quedó de brazos cruzados y aseguró que su exmarido fue el que le contó todo a su padre y no ella. Es más, para defenderse ha presentado por escrito una declaración del señor, asegurando que fue su propio hijo quien le contó sobre el dinero obtenido y que incluso le prometió ayudarlo mucho. Sin embargo, esto no ha sucedido y desde hace meses que no sabe nada de él.

“En febrero o marzo de 2023, mi hijo vino a mi casa… y nos informó a mí y a mi esposa que había ganado una gran cantidad de dinero en la Lotería del Estado de Maine”, dijo el papá del ganador, quien además aseguró que su hijo le prometió un fideicomiso de un US$1 millón, un garaje para reparar autos, comprar su casa de la infancia, apoyo para los gastos médicos de su familia, incluyendo su madrastra, entre otras cosas.

Lastimosamente, el señor asegura que tuvo una discusión con su hijo y que ya no volvió a saber de él, cortando la relación que tenían y que no cumplió su promesa.

¿QUÉ DIJO EL GANADOR?

El hombre que ganó la lotería indicó que ahora sí recuerda haberle dicho a su papá sobre el premio, pero que no le prometió ninguna de las cosas que argumenta. Además, asegura que fue un error haberle contado esa información sin haberle hecho firmar un acuerdo de confidencialidad.