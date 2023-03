¿La inteligencia artificial es una amenaza para la humanidad? Un grupo de expertos en inteligencia artificial, empresarios del sector tecnológico y políticos, entre ellos el controvertido Elon Musk, y el cofundador de Apple, Steve Wozniak, han firmado una carta, en la que expresan una profunda preocupación por el avance de la AI (por sus siglas en inglés) y han pedido que se suspendan durante seis meses los experimentos. ¿A qué se debe la petición?

La carta ha sido enviada por el Instituto para el Futuro de la Vida, una institución sin ánimo de lucro que trata desde hace años de crear un marco regulatorio en torno a la inteligencia artificial.

Elon Musk fue cofundador de OpenAI, aunque renunció a la junta directiva de la organización hace algunos años y ha publicado mensajes críticos en Twitter sobre la dirección de la empresa.

¿POR QUÉ ELON MUSK Y STEVE WOZNIAK PIDEN SUSPENDER EXPERIMENTOS CON LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk; y el cofundador de Apple, Steve Wozniak, han suscrito la carta abierta que Future of Life Institute (Instituto para el Futuro de la Vida) envío a la empresa OpenAI y otras compañías de inteligencia artificial. En la misiva se pide hacer una pausa de seis meses en las investigaciones sobre la IA porque consideran que podría suponer un peligro si no es acompañada de una gestión y una planificación adecuadas.

“La sociedad ha hecho una pausa en otras tecnologías con efectos potencialmente catastróficos en la sociedad. Podemos hacerlo aquí. Disfrutemos de una larga pausa veraniega de la IA y no nos apresuremos a caer sin estar preparados”, dice la carta abierta publicada por el organismo sin ánimo de lucro.

GPT-4 es la versión más avanzada ChatGPT, uno de los sistemas de inteligencia artificial más potentes del mundo, desarrollado por la empresa OpenAI. Tanto GPT-4, como ChatGPT, son un tipo de inteligencia artificial generativa, es decir, que utiliza algoritmos y texto predictivo para crear contenido nuevo basado en instrucciones.

La carta añade que “la IA avanzada podría representar un cambio profundo en la historia de la vida en la tierra y debería planificarse y gestionarse con el cuidado y los recursos correspondientes”. Advierte, además, que “los laboratorios de IA se han enzarzado en una carrera fuera de control para desarrollar y desplegar mentes digitales cada vez más poderosas”. Incluso aseguran que “nadie -ni siquiera sus creadores- puede entender, predecir o controlar de forma fiable” a estas mentes digitales.

Además de Musk y Wozniak, hay más de mil personas incluyendo varios nombres importantes del mundo de la tecnología y la investigación, como el director del Centro de Sistemas Inteligentes de la Universidad de Berkley, Stuart Russell, o el investigador español Ramón Lopez De Mantaras, que también respaldan la carta que concluye de la siguiente manera:

“¿Debemos desarrollar mentes no humanas que podrían acabar superándonos en número, ser más inteligentes que nosotros, que nos dejen obsoletos y que nos reemplacen? ¿Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización?: Tales decisiones no deben delegarse en líderes tecnológicos no electos”.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA PAUSA?

De acuerdo con el portal Pexel, las consecuencias pueden ser desastrosas para la sociedad, sobre todo en materia laboral. Por ello, el objetivo de la pausa es que los laboratorios de IA y los expertos independientes puedan desarrollar e implementar un conjunto de protocolos de seguridad comunes para el diseño y desarrollo avanzado de inteligencias artificiales, auditados y supervisados por expertos externos independientes.

HAY 300 MILLONES DE EMPLEOS EN RIESGO

Un informe del banco de inversión Goldman Sachs señala que la inteligencia artificial podría reemplazar el equivalente a 300 millones de empleos de tiempo completo. De acuerdo con una nota de la BBC, esta tecnología podría reemplazar una cuarta parte de las tareas laborales en EE.UU. y Europa, aunque también puede significar la creación de nuevos puestos de trabajo que hasta ahora no existían y un aumento de la productividad. Expertos consultados por el medio, dicen que a estas alturas es muy difícil predecir el efecto que tendrá esta tecnología en el mercado laboral.