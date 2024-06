El ganador del jackpot de $552 millones del Mega Millions ha hecho historia en Estados Unidos al convertirse en el dueño del premio más grande obtenido a través de iLottery, el servicio en línea de la lotería. Este bote acumulado no solo marca un hito, sino que también beneficia al estado de Illinois. Durante el período de ventas del premio mayor de Mega Millions, una parte de las ganancias se destinó al Fondo Escolar Común, una ayuda para la educación en el estado.

De esta manera, se registró el noveno premio más alto de la historia de Mega Millions y el segundo más grande en Illinois, de acuerdo a la información oficial que compartió la lotería de Estados Unidos.

“En julio de 2022, un billete comprado en una gasolinera de Des Plaines ganó un premio mayor de Mega Millions de 1.337 millones de dólares, que sigue siendo el premio de lotería más grande jamás ganado en Illinois”, informó Mega Millions en su página web.

El ganador del Mega Millions prefirió mantenerse en el anonimato al cobrar el premio y escogió su apodo como “Mega Millionaire”. Te contamos lo que se sabe del jugador y qué hará con sus nuevos millones.

Además del jackpot, Mega Millions ofrece otros importantes premios (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿QUIÉN GANÓ LOS 552 MILLONES DE DÓLARES DEL MEGA MILLIONS EN ILLINOIS?

El ganador de los US$552 millones del Mega Millions es de Illions y consiguió el jackpot tras jugar la lotería de Estados Unidos en línea, con la opción iLottery. El jugador, que prefirió mantenerse en el anonimato, dijo que recibió una alerta en el correo electrónico de que había ganado un premio pero no se imaginaba que era tanto dinero.

Al ver sus números en la pantalla de su computadora, pensando que había ganado 2 o 4 dólares como en anteriores sorteos de la lotería, el jugador del Mega Millions descubrió que había acertado los cinco números principales y la Mega Ball, en el sorteo del 4 de junio de 2024.

“No puedes imaginar mi sorpresa e incredulidad cuando vi que había ganado el premio mayor de $552 millones. De hecho, salí de la aplicación y luego volví a iniciar sesión para verificar y asegurarme de que fuera real. ¡Estuvo muy bien, pero todavía se siente irreal!”, contó a las autoridades de la lotería

El ganador del Mega Millions dijo que, al terminar la secundaria, empezó a trabajar para que su madre descansara ya que había sido madre soltera con dos empleos. De esta forma, le pidió que se jubilara porque él se iba a encargar de la economía familiar.

“Soy un gran trabajador. Pasé mi vida como trabajador y una vez que comencé a ganarme la vida dignamente, le pedí a mi mamá que se jubilara y me dejara cuidarla. Fue mi manera de agradecerle lo mucho que se sacrificó por nosotros. Todavía no le he contado sobre este golpe de suerte que cambiará su vida, pero cuando llegue ese momento, todos derramaremos algunas lágrimas de felicidad”, dijo.

¿QUÉ HARÁ CON EL DINERO?

El ganador del jackpot de US$552 millones del Mega Millions, en Illinois, dijo que, con su fortuna, podrá cumplir su sueño de jubilarse y vivir de manera cómoda junto a su familia en Estados Unidos.

“Siempre soñé con jubilarme temprano y disfrutar la vida con mi familia. Creo que puedo decir con seguridad que mi sueño se hizo realidad”, manifestó el millonario.