México vs Australia en vivo por fecha FIFA. El Tri y los Socceros chocan este sábado 9 de septiembre a las 10 p.m. (ET) en un partido amistoso que se podrá ver en directo desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Además, el partido que servirá de preparación para ambas selecciones de cara a sus compromisos en 2024, podrá seguirse desde Estados Unidos a través de varias plataformas. Aquí te contamos la guía completa, el horario por estados y países de Centroamérica y los datos más relevantes de los protagonistas.

México vs Australia: hora, día y lugar del partido amistoso

Día: Sábado 9 de septiembre

Lugar: Arlington, Texas

Estadio: AT&T Stadium

Hora: 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT / 8:00 p.m. (Hora de México)

¿Cómo llegan México y Australia al partido en Texas?

México jugó por última vez dentro de la Copa Oro, en julio pasado, donde se coronaron campeones luego de derrotar a Panamá por 1-0, con tanto agónico de Santiago Giménez.

Australia, por su parte, tuvo un amistoso internacional el pasado 15 de junio, donde se midieron a Argentina, cayendo por resultado de 2-0, con tantos de Lionel Messi y Germán Pezzella.

Horario del México vs Australia en Estados Unidos (ET, PT, CT y MT)

Sigue los diferentes husos horarios ET, PT, CT y MT de las ciudades de Estados Unidos para que la comunidad hispana pueda ver el partido entre México y Australia.

Horario Ciudades de Estados Unidos 11:00 p. m. AT (UTC-4) Islas Vírgenes de EEUU y Puerto Rico (San Juan) 10:00 p. m. ET (UTC-5) Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 9:00 p. m. CT (UTC-6) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 8:00 p. m. MT (UTC-7) Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 7:00 p. m. PT (UTC-8) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Horarios para ver México vs Australia desde CDMX y Centroamérica

Puerto Rico: 18:00 horas

República Dominicana: 18:00 horas

Canadá: 18:00 horas

Panamá: 21:00 horas

México: 20:00 horas

Costa Rica: 20:00 horas

Honduras: 20:00 horas

Guatemala: 20:00 horas

El Salvador: 20:00 horas

Nicaragua: 20:00 horas

¿A qué hora juegan y dónde ver México vs Australia a desde Florida?

A partir de las 10:00 p. m. ET, la comunidad latina del estado de Florida podrá ver el partido México vs Australia en vivo, online y en directo por FuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, ViX, TUDN App y Univision NOW desde las ciudades de Fort Lauderdale, Tallahassee, Cape Coral, Port Saint Lucie, Jacksonville, Miami, Tampa, St. Petersburg, Orlando, Tallahassee y Pompano Beach.

¿A qué hora juegan y dónde ver México vs Australia a desde Nueva York?

A partir de las 10:00 p. m. ET, los amantes del fútbol del estado de Nueva York podrán ver el partido México vs Australia en vivo, online y en directo por FuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, ViX, TUDN App y Univision NOW desde las ciudades de Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island.

¿A qué hora juegan y dónde ver México vs Australia desde California?

A partir de las 7:00 p. m. PT, en California los hinchas podrán ver el partido México vs Australia e en vivo, online y en directo por FuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, ViX, TUDN App y Univision NOW desde las ciudades de Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José Fresno, Long Beach, Sacramento, Oakland, Santa Ana y Anaheim.

¿A qué hora juegan y dónde ver México vs Australia desde Texas?

Desde las 9:00 p. m. CT, la comunidad hispana amante del fútbol del estado de Texas podrá ver el partido México vs Australia en vivo, online y en directo por FuboTV, TUDN USA, Univision, TUDN.com, ViX, TUDN App y Univision NOW desde las ciudades de Houston, San Antonio, Dallas, Austin, Fort Worth, El Paso, Arlington, Corpus Christi, Plano y Lubbock.

Link, para ver México vs Australia en vivo desde USA

El partido entre México y Australia estará disponible en FuboTV. Otras opciones para disfrutar del partido en Estados Unidos son TUDN USA, Univision, TUDN.com, ViX, TUDN App y Univision NOW.

México vs Australia posibles alineaciones