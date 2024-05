En los Estados Unidos, la Administración del Seguro Social se encarga de depositar la jubilación de las personas, así como el pago de algunos programas sociales para ayudar a las poblaciones más vulnerables, pero de vez en cuando las personas que trabajan allí o el sistema responsable de mover los hilos, pueden tener errores importantes, ya que se han visto casos en los que sus beneficiarios han recibido más dinero de la cuenta.

Aunque para muchas personas puedan alegrarse por recibir un dinero extra por error, no deben saltar de la emoción, ya que es algo que no les pertenece y, como tal, no deberían disponer de él, lo cual es muy complicado, a sabiendas de que podría ser gente que lo necesita para adquirir algunos productos básicos o acceder a servicios. Sea cual sea la necesidad de los beneficiarios del Seguro Social, estos deben tener cuidado porque deberán devolver ese efectivo que no les pertenece.

LO QUE TIENES QUE HACER SI EL SEGURO SOCIAL TE DE MÁS DINERO

Como lo mencioné anteriormente, si recibiste más dinero por parte de la Administración del Seguro Social, lo correcto es que lo devuelvas y más aún si has recibido una comunicación por parte de la entidad estadounidense. No obstante, es importante que sepas algunas condiciones al respecto que podrían beneficiarte mucho:

El Seguro Social, entidad que cometió el error, ya no podrá gozar del 100% del dinero de más que depositó, sino que, en caso de no obtener respuesta por parte del que salió beneficiado, podrá retener un máximo del 10% de un pago futuro.

La responsabilidad del pago adicional es netamente del Seguro Social, así que la persona no tendrá que presentar alguna documentación o recibo para demostrar inocencia en este caso.

La devolución del dinero se puede realizar hasta en un máximo de 60 meses, así que no deberías apresurarte en hacerlo, si es que tienes muchas necesidades. Quizá puedes planificarte a largo plazo con la finalidad de regresar ese dinero.

Si no has tenido la culpa de que hayas recibido más dinero y no puedes devolverlo, la entidad estadounidense puede darte una exención del pago, pero mucho dependerá de tu caso.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos es la entidad encargada de repartir los pagos de las pensiones y otros beneficios sociales (Foto: AFP)

¿CUÁNTO PAGA EL SEGURO SOCIAL?

El Seguro Social tiene definido un pago máximo para cada persona beneficiaria de alguno de sus programas sociales, así que nadie debería recibir más que eso, dependiendo de su caso en particular.