Si pagaste por el cuidado de tu hijo u otro dependiente, mientras trabajabas o buscabas empleo en 2023, puedes calificar para reclamar el Crédito para el cuidado de niños y dependientes en la declaración de impuestos.

El monto del crédito es un porcentaje de la cantidad en gastos relacionados con el trabajo que pagaste a un proveedor de cuidado por el cuidado de una persona calificada. El porcentaje depende de su ingreso bruto ajustado.

El cuidado se puede proporcionar en el hogar o fuera del hogar; no obstante, no incluya ninguna cantidad que no sea principalmente para el bienestar de la persona.

¿EN QUÉ CASOS PUEDO RECLAMAR EL CRÉDITO PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y DEPENDIENTES?

El crédito por gastos de cuidado de menores y dependientes es un beneficio tributario que depende de varios factores, por ejemplo:

La cantidad que pagaste para el cuidado del menor o dependiente

Vínculo y estado de salud de la persona que recibió el cuidado

Tu estado civil con el cual presentaste la declaración de impuestos, entre otros.

¿CUÁNTO ES EL CRÉDITO PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y DEPENDIENTES?

El crédito para el cuidado de niños y dependientes tiene un límite de gastos que puedes utilizar utilizar para calcular el beneficio:

Persona sola : el crédito no puede exceder de US$3,000.

: el crédito no puede exceder de US$3,000. Para dos o más personas calificadas: el total de gastos que se puede utilizar no puede exceder de US$6,000 (para dos o más personas calificadas).

¿QUÉ NECESITO PARA CALIFICAR AL CRÉDITO PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y DEPENDIENTES?

Una persona calificada para el Crédito por gastos del cuidado de menores y dependientes es:

Los contribuyentes deben ser ciudadanos estadounidenses o extranjeros residentes durante todo el año fiscal.

Tu hijo dependiente calificado tiene menos de 13 años al recibir el cuidado.

Tu cónyuge que estuvo física o mentalmente incapaz de cuidarse a sí mismo y haya vivido contigo durante más de la mitad del año o

Una persona que sea física o mentalmente incapaz de cuidarse a sí misma, haya vivido contigo durante más de la mitad del año.

¿CÓMO SOLICITO EL CRÉDITO PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y DEPENDIENTES?

Fíjate si calificas:

Debes ingresar al asistente tributario del IRS

Debes indicar el año que quieres reclamar

Tu estado civil

Responde si pagaste o hiciste gastos para cuidar a una persona menor de 13 años, o a una persona que era física o mentalmente incapaz de cuidar de sí misma, para poder trabajar o buscar trabajo?

Debes tener a la mano la fecha de nacimiento del niño o dependiente que recibió cuidado.

Reclama el pago