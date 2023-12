Pensar en viajar a Estados Unidos para algunas personas puede suponer un dolor de cabeza, pues los trámites de la visa generan un elevado costo y, además, se debe esperar meses para obtener una entrevista. Sin embargo, hay un grupo de países que está exento de la visa y viaja a través de permiso ESTA. Conoce de qué se trata, costo y otros detalles.

El Programa de Exención de Visa o Visa Waiver Program (VWP, sigla en inglés) es parte del Electronic System for Travel Authorization (ESTA, por su sigla en inglés). Se basa en un sistema automatizado que ayuda a determinar la elegibilidad para viajar al país norteamericano e identificar si el traslado presenta algún riesgo de seguridad o de aplicación de la ley.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE EXENCIÓN DE VISA PARA ESTADOS UNIDOS?

Una aprobación ESTA solo autoriza a un viajero a abordar un transportista para viajar a los Estados Unidos bajo el VWP durante máximo 90 días durante cada visita durante un periodo de dos años. Sin embargo, esta visa solo sirve para viajes turísticos, de negocios, para visitas familiares o para recibir tratamiento médico, ya que no da autorización para trabajar, estudiar, ni vivir en el país. De la misma manera que una visa válida no constituye una determinación de admisibilidad, un ESTA aprobado no es una garantía de admisibilidad a los Estados Unidos en un puerto de entrada.

¿CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ESTA?

A continuación, conoce cómo viajar a Estado Unidos con el programa ESTA:

Tener pasaporte electrónico con un chip digital, que contenga información biométrica sobre el propietario del pasaporte.

El pasaporte debe tener una validez de 6 meses como mínimo.

El permiso ESTA permite una estancia de hasta por 90 días.

Es para fines turísticos o de negocios.

La solicitud debe hacerse con al menos 72 horas de anticipación.

Una vez ingresada la solicitud de acceso a Estados Unidos sin visa , la respuesta tardará solo unos segundos en ser emitida.

La autorización de viaje tiene un costo de US$21.

Tiene una vigencia de dos años.

¿PUEDO VIAJAR VARIAS VECES CON EL PERMISO ESTA?

Una vez que la solicitud del ESTA es aprobada, tiene una validez de dos años y le permite realizar múltiples visitas a Estados Unidos dentro de ese periodo, sin tener que solicitarla de nuevo. Pero a diferencia de una visa, solo puedes permanecer un máximo de 90 días por visita, en lugar de 180.

LA LISTA DE PAÍSES CON EXENCIÓN DE VISADO A ESTADOS UNIDOS

El Programa de Exención de Visa o Visa Waiver Program (VWP, sigla en inglés) se aplica a 41 países que tienen un acuerdo firmado con el gobierno de Estados Unidos: