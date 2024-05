California es un enorme estado que necesita tener servicios básicos de primer nivel y mucho más si se trata del rubro de la medicina. En ese sentido, es importante que Madicaid se transforme positivamente a la par de las necesidades de las personas, lo que quiere decir que amplíe su cobertura, dependiendo de lo que requiera cada paciente sin importar su edad, no solo en la salud física, sino también en la mental, rama que felizmente ha ido tomando muchísima importancia en los últimos años.

En ese sentido, el Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS, por sus siglas en inglés) ha diseñado nuevas ayudas a la ciudadanía del estado mencionado a través de su programa MediCal, las cuales están dando buenos resultados, ya que muchas personas se han visto beneficiadas con ayuda psicológica y también de rehabilitación para aquellas personas que son adictas a sustancias como alcohol y/o drogas y que ya no quieren depender de ellas con la finalidad de mejorar su salud y evitar las consecuencias fatales que ocasionarían.

Además de ayudar al diagnóstico temprano de enfermedades mentales, los servicios de ayuda que se han implementado en el estado también permite un acceso total a diferentes tipos de terapias para que logres tu objetivo, así como la medicina necesaria, si es que el médico tratante haya considerado que estés bajo la ingesta de fármacos que ayuden a que mejores con el pasar del tiempo.

Si es que eres un ciudadano de California es importantísimo que sepas cuáles son esas nuevas modalidades de atención, pues podrías necesitarlas tarde o temprano, así que ahora te dejaré una pequeña lista de aquellos servicios médicos que se están brindado en California a través de MediCal.

La salud mental se ha convertido en algo fundamental en el desarrollo de jóvenes y también de adultos (Foto: Pexels)

LOS NUEVOS SERVICIOS DE SALUD

Salud mental para niños

Autumn Boylan, directora adjunta de la Oficina de Asociaciones Estratégicas del DHCS, aseguró que el 50% de todos los casos de enfermedades mentales se diagnostican a los 14 años, así que es de vital importancia que el programa garantice servicios médicos de prevención para que los menores de edad no experimenten esas sensaciones, pero no solo ello, pues hay quienes se les diagnostica algún mal de este tipo sin haber pasado por programas de prevención y, evidentemente, necesitan de un gran apoyo profesional.

También se está trabajando para que, cuando ocurran estos casos, se ataquen lo más pronto posible esos síntomas y así evitar que ese niño no siga creciendo con los efectos de enfermedades psicológicas o bajo sustancias que no debería estar consumiendo y que genera preocupación entre la opinión pública, teniendo en cuenta que un joven de esa edad solo debería estar estudiando y disfrutando de la vitalidad de esos años, en la que lo mejor de todo es divertirse.

De acuerdo con la mujer, que en los últimos años se registren más casos de menores de edad con depresión, ansiedad o algún otro tipo de enfermedad, es una respuesta a todo lo sucedido durante pandemia y debido a que estos chicos tienen acceso al alcance de sus bolsillos a cualquier información que exista en internet. Así mismo, el uso de redes sociales también habría propiciado ello.

Ayuda a la población indígena en Estados Unidos

La población indígena del país no ha quedado e lado y en California, principalmente al norte hay un condado, el cual contiene una gran cantidad de este grupo social y cultural. Ellos, al igual que los demás ciudadanos, pueden acceder a cualquier servicio de salud de MediCal, incluyendo los de salud mental y conductual para personas de cualquier edad.

Así mismo, han considerado terapias individuales y familiares, así como una en la que se usan caballos, siendo algo muy novedoso en todo el mundo. Por otro lado, hay que destacar que la población también podría sufrir de algún problema con sustancias como drogas o alcohol y este programa estará allí para apoyarlos cuando lo deseen.

Ayuda a padres y jóvenes

Uno de los puntos fuertes que atraviesan la relación entre padre e hijos sucede en la juventud, cuando es momento de dejar la escuela y encaminarse a una carrera profesional, por lo que esta etapa puede ser muy complicada, principalmente si se tiene a unos progenitores cerrados en ciertos pensamientos.

Y es que hay ciertos padres que quieren que sus hijos estudien determinadas carreras, pero se dan un golpe en la cara cuando ellos optan por otra. Sin embargo, el conflicto no es tan simple como escribirlo o mencionarlo, sino que puede ser el causante de una batalla entre ambas partes.

Este proceso puede frustrar a los jóvenes cuando no se les permite hacer lo que les gusta o les quitan el apoyo, por lo que es importante que se les atienda mediante muchos talleres y programas para los adultos para que puedan abrirse más al mundo y no solo centrarse en lo que ellos consideran correcto, pero sobre todo, hacer que esa relación entre padres e hijos no se pierda y estén felices ambos.