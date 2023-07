Paul Little sin duda es un hombre afortunado. El 17 de enero compró boletos de la lotería Mega Millions en una tienda de Massachusetts, pero se los olvidó y los dio por perdidos. A diferencia de José Rivera, quien mantiene una demanda contra Edwin Castro por el presunto robo del billete ganador de los billones de dólares del Powerball, a este mecánico de Lakeville lo llamaron para decirle que vaya a cobrar su cheque de US$3 millones. Conoce la historia.

Little fue reconocido como el legítimo ganador de Mega Millions, luego de que se descubriera que las dos personas que habían reclamado el premio, habían hurtado del boleto. La sorpresa de este hombre ha sido grande, pues ya daba por perdido su premio.

LA HISTORIA DEL ROBO DEL BOLETO DE MEGA MILLIONS DE US$ 3 MILLONES, QUE REGRESÓ A SU DUEÑO

El 17 de enero Paul Little acudió a Lakeville Market & Liquors, en Massachusetts, donde compró una bolsa de papas con barbacoa y Quick Picks de la Lotería Estatal para la Lotería Mega Millions y dos para la lotería Mass Cash.

Aproximadamente 45 minutos después, otro cliente notó que Little, quien agregó un multiplicador a su boleto - de números al azar de Mega Millions- para aumentar el premio mayor, se fue sin su boleto y le devolvió el talón a la empleada de la tienda Carly Nunes, quien se lo guardó. Esa misma noche se anunciaron los números ganadores de Mass Millions y eran los números de Little.

Nunes y su novio, Joseph Reddem, quien también trabajaba en la licorería, acudieron a cobrar el boleto ganador, pero las cosas no salieron como las planearon, indica Masslive.

La pareja se emocionó cuando le confirmaron que eran los números ganadores, pero todo se cayó cuando los funcionarios de la lotería comenzaron a sospechar luego de lo que ella respondiera sobre las condiciones del boleto, ya que estaba dañado y quemado. La joven, de 23 años, solo dijo que lo había metido en una tubería. Ese día, además, las cámaras del recinto de la Lotería de Massachusetts captaron a la pareja discutiendo porque Nunes solo quería darle $200,000 a su novio.

El hurto quedó al descubierto cuando revisaron las cámaras de CCTV instaladas en Lakeville Market & Liquors, y allí mismo estaba la prueba de que Little era el único dueño del premio de US$3 millones.

Nunes, finalmente, admitió ante el Tribunal Superior de Brockton que mintió. Ahora enfrenta cargos por hurto, presentación de un reclamo falso e intimidación de testigos (contra su novio), según la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Plymouth. Está retenida con una fianza de $10,000 en efectivo.

El personal de la tienda, en tanto, llamó a Little y ayudó a hacer la conexión muy rentable. “Regresé a la misma tienda y el gerente-propietario de la tienda se me acercó y me dijo: ‘¿Crees que eres tú en esta foto?’ y fue entonces cuando dije: ‘Sí, soy yo’”, dijo Little, según declaraciones que recoge Wcvb. El verdadero ganador le deseó “lo mejor” a la cajera acusada, ya que los funcionarios finalmente le otorgaron su pago masivo.

Paul Little cuando acudió a comprar el boleto de lotería (Foto: Oficina del fiscal del condado de Plymouth)

Paul Little, quien vive en Lakeville y trabaja como mecánico diésel en motores marinos para embarcaciones pesqueras, acudió el 30 de junio a reclamar su premio de 3 millones de dólares en la sede de la Lotería del Estado de Massachusetts en Dorchester.

“Al principio, pensé que acababa de perder el boleto”, dijo Little, debido a que el boleto de Mega Millions había sido hurtado por una trabajadora de la licorería donde lo compró.

Little habló sobre Carly Núñez: “Voy a desearle lo mejor. Lo sé, se ha puesto en una situación difícil. Pero con suerte, se abrirá camino hacia una vida mejor”.

Agradeció a los funcionarios de la lotería. “Realmente me dio un mayor aprecio por lo que hace Mass Lottery en cuanto a asegurarse de que las personas legítimas obtengan el premio”

Seguirá trabajando

Little es un hombre sencillo y que planea seguir trabajando, al menos por el momento, y usará el dinero para pagar la hipoteca de su casa y hacer mejoras que había postergado.

También dijo que no tiene en mente ningún “juguete” o grandes compras “divertidas”, pero dijo que buscaría ayudar a su comunidad con el dinero.

“Sé que la iglesia a la que voy necesita un sistema de calefacción. Así que estaremos trabajando para contribuir a eso”, dijo el ganador, quien promete seguiría jugando a la lotería, pero posiblemente no con tanta frecuencia como antes de ganar los US$3 millones.