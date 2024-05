Imagina tocar el cielo con las manos y ganar el jackpot de Mega Millions, una de las loterías más populares de Estados Unidos, y que en aquella ocasión puso en juego más de 1350 millones de dólares como premio. Sin embargo, toda esa felicidad se esfumó luego de que familia decidiera demandarlo. Por muy increíble que parezca, esto fue lo que le ocurrió a un hombre de Maine, quien se encuentra en un serio problema legal por un proceso que iniciaron sus propios familiares.

De acuerdo con Telemundo, el hombre adquirió su boleto el 3 de enero en Hometown Gas & Grill en Lebanon, Minnesota, y eligió reclamar su premio con un pago único de 723,6 millones de dólares, rechazando así la clásica pensión que ofrecen las loterías del país.

Si bien el hombre ya ha cobrado su premio, se metió en un problema legal debido a que acusó a su exnovia de no respetar el acuerdo de anonimato con el que los ganadores de la lotería se protegen ante cualquier riesgo producto de su victoria.

El ciudadano tuvo más de un conflicto con su familia tras ganar Mega Millions (Foto: AFP)

¿POR QUÉ LA FAMILIA DEL GANADOR DE MEGA MILLIONS LO DENUNCIÓ?

No solo la expareja del hombre, de nombre Sarah Smith, ha llegado a los tribunales con el ganador de la lotería, sino que los familiares de este han decidido abrir un proceso penal en su contra. ¿El motivo? No ha querido compartir el premio con ellos.

Según indican medios locales, los familiares del hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, pero es conocido como John Doe, lo acusando de presuntas promesas incumplidas del ganador de compartir el premio con sus seres queridos.

Incluso, los documentos judiciales recientes muestran que Smith, la mujer que lo habría delatado, no fue la primera en exponerlo, sino que el propio ganador fue quien le reveló primero a su familia sobre su nueva fortuna y algunos planes para el dinero.

El ganador de Mega Millions obtuvo el jackpot en 2023 Foto: AFP)

¿UNA FAMILIA FRACTURAS POR FALSAS PROMESAS?

En los documentos se observa que no solo la familia del ganador se habría puesto en su contra debido a sus presuntas acciones, sino que lo desmintieron en el proceso contra Smith, la madre de su hijo y a la que le exige una reparación.

“En febrero o marzo de 2023, mi hijo vino a mi casa… y nos informó a mí y a mi esposa que había ganado una gran cantidad de dinero en la Lotería del Estado de Maine”, señaló su padre.

Pese a sus promesas, que incluía la creación de fondo fiduciario de un $1 millón y el apoyo financiero para los gastos médicos de su familia, estas no habrían sido cumplidas, algo que enfadó a sus padres, quienes expresaron su decepción ante sus acciones.

“Le dije… ‘Tú no eres el hijo que conocí’”. Se enojó y me llamó ‘dictador’ e ‘imbécil’. No he vuelto a saber nada de mi hijo desde entonces y él no ha hecho nada de las cosas que prometió”, indica el padre del ganador en el reporte.

Por su parte, el hombre alega que la relación con su familia se fracturó desde que decidió revelar su victoria sin aplicar un acuerdo de confidencialidad previo, además de negar que en algún momento les haya confiado sus planes para invertir o distribuir el dinero.

“Cometí el error de decirle a mi padre que había ganado la lotería sin que él firmara un acuerdo de confidencialidad. Nuestra relación se deterioró rápidamente a partir de entonces. No le dije qué estaba haciendo con mi dinero, cómo iba a beneficiar a mi hija, ni ningún dato más que el simple hecho de que había ganado”, explicó Doe.