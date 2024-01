James Allen, de 63 años, estaba contento de haber ganado 50 mil dólares en el sorteo de la lotería Powerball, pero grande fue su sorpresa de este padre de familia cuando se enteró que, en realidad, su premio era mucho mayor.

Este hombre de Commerce Township, Michigan, se hizo famoso por haber ganado un premio en la famosa lotería, al usar la fecha del cumpleaños de sus hijos, pero este detalle sobre el monto también ha llamado la atención.

EL JUGADOR DE MICHIGAN QUE NO SABÍA QUE HABÍA MULTIPLICADO SU PREMIO DE POWERBALL

A James Allen, de 63 años, la suerte no le sonrió por partida doble... Fue cuádruple. El hombre de Commerce Township compró el 28 de diciembre en Auburn Hills, Michigan y, como cábala, eligió la fecha de los cumpleaños de sus hijos.

El día del sorteo, que fue el 30 de diciembre, acertó cuatro de los dígitos ganadores y, aunque no había ganado el premio mayor, estaba feliz al pensar que tendría 50 mil dólares en sus manos. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando se dio cuenta que en realidad había ganado 200 mil dólares, pues había comprado el boleto con la opción Power Play y este fue 4x.

“Revisé mi boleto y me fui a la cama pensando que había ganado US$50,000 porque me olvidé del juego complementario Power Play.... Cuando me desperté por la mañana, revisé de nuevo y me di cuenta de que en realidad había ganado 200.000 dólares”, dijo Allen al sitio web de la Lotería de Michigan.

La opción “Power Play” se puede agregar, por un dólar adicional, a cualquier línea de juego en Powerball. Este te permite multiplicar cualquier premio que no sea el premio mayor, hasta un pago máximo de US$2 millones. Usará el dinero para pagar deudas.

El boleto de Powerball cuesta US$2, pero por US$3 puedes jugar Power Play, que ofrece la posibilidad de multiplicar cualquier premio hasta por 10.

LOS NÚMEROS GANADORES DEL SORTEO DEL 30 DE DICIEMBRE

Los números ganadores del Powerball del sábado 30 de diciembre fueron: 10, 11, 26, 27, 34 y el Powerball rojo 7. El Power Play fue el 4x. James Allen acertó 4 números: 10, 11, 26, 27 y la bola roja, que era el 7.

James Allen pudo ganar 200 mil dólares al optar por jugar con el Power Play (Foto: Lotería de Michigan)

DATOS DE POWERBALL