Este 21 de marzo de 2024 ocurrió un suceso trascendental en Norteamérica cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Apple, hecho que provocó la caída de sus acciones. ¿Qué llevó al Gobierno de Joe Biden tomar esta radical medida? ¿Qué respondió la empresa tecnológica multinacional? A continuación, te lo detallamos. Antes te recordamos que tras esta acusación, antes ya se había demandado a Google por monopolizar los servicios de publicidad digital, mientras que la Comisión Federal de Comercio tiene un caso pendiente antimonopolio contra Facebook, Meta y Amazon.

Cabe mencionar que Apple, Inc. tiene su sede en Cupertino, California, y actualmente es la empresa de tecnología más grande del mundo por ingresos, ya que en 2022 registró US$394,3 mil millones, y en marzo de 2023 se convirtió en la empresa más grande por capitalización de mercado. No sólo ello, en junio de 2022 fue el cuarto mayor proveedor de computadoras personales por ventas de unidades y en 2023 en el primer fabricante de teléfonos móviles del mundo.

El logotipo de Apple se ve en una tienda de la empresa en un exclusivo centro comercial de Bangkok el 10 de noviembre de 2020 (Foto: Mladen Antonov / AFP)

¿QUÉ LLEVÓ AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DEMANDAR A APPLE?

El Gobierno de los Estados Unidos demandó a Apple en un tribunal federal en Nueva Jersey por presuntamente haber creado un monopolio en el mercado de los teléfonos inteligentes con su modelo iPhone. “Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas violan las leyes antimonopolio. Si esto no cambia, Apple seguirá fortaleciendo su monopolio en los teléfonos inteligentes”, señaló en un comunicado el fiscal general Merrick Garland.

En la demanda, que fue interpuesta por el Departamento de Justicia y 16 fiscales generales de los estados, se acusa a Apple de tomar todo el control de la tecnología que usa para los iPhone con el propósito de impedir a potenciales rivales lanzar este tipo de teléfonos inteligentes. De este modo, podía elevar de manera indiscriminada el precio de sus costos a los consumidores.

Pero la acusación contra la multinacional fue más allá, toda vez que también la culpan de impedir el desarrollo exitoso de las llamadas “súper aplicaciones” que permitirían a los consumidores cambiar de manera más fácil de teléfono inteligente. Pero eso no es todo, por si fuera poco, la demanda abarca el bloqueo para desarrollar aplicaciones de streaming en los teléfonos, por lo que no permitían a los usuarios disfrutar de videos de alta calidad en sus equipos, si es que no pagaban más para tener mayor espacio en la nube, publica EFE.

Es preciso mencionar que la acusación contra Apple abarca iPhone, iPad, Mac y Apple Watch, dispositivos que debían mantenerlos en paquetes para disfrutar de sus beneficios.

Un hombre sostiene dos nuevos dispositivos móviles Iphone 6 frente a un logotipo de Apple en Munich, sur de Alemania, el 19 de septiembre de 2014 (Foto: Peter Kneffel / DPA / AFP)

¿QUÉ RESPONDIÓ APPLE?

Tras la fuerte acusación, Apple negó haber creado un monopolio y culpó al Departamento de Justicia y a los 16 fiscales generales de los estados de extralimitarse en su demanda, la cual considera una amenaza no sólo para su compañía; pues si prospera, el Gobierno de Joe Biden podría intervenir en el diseño de tecnología.

CAÍDA DE ACCIONES DE APPLE

La demanda contra Apple afectó en sus acciones, las cuales cayeron más de un 3.3%, o 5.85 dólares, a 172.84 dólares por acción. Algo que ya había ocurrido en enero de este año, pero este sería peor, dio a conocer FactSet via Market Watch.