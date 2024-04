En Estados Unidos son muchas las tiendas minoristas dedicadas a la venta de productos en muy pequeñas cantidades y que tienen como destino un consumidor final o cliente: el ciudadano. Estas tienen en su catálogo una gran cantidad de objetos en diferentes categorías: desde entretenimiento hasta alimentación, pasando por artículos de jardinería, juguetes, entre otros.

Entre las muchas opciones de tienda se encuentra Sam’s Club, una tienda minorista que vende productos a Granel y que es propiedad del grupo Walmart, la cual se destaca por sus ventas a muy bajos costos, los cuales, sin duda, cualquier cliente debería aprovechar.

Sin embargo, el portal Business Insider ha compartido una relación de productos que considera no deberías adquirir en la tienda minorista, además de explicar cuáles son los motivos para incluirlos en la lista.

PRODUCTOS QUE NO DEBERÍAS COMPRAR EN SAM’S CLUB

Tartas de queso

El motivo es sencillo. Está más caro en Sam’s Club que en la propia Walmart, superando por un dólar su valor original y llegando a valer 13,98 dólares, mientras que en otros minoristas la calidad aumenta y el precio disminuye.

Refrescos

De acuerdo con el representante del portal, su valor en Sam’s Club es más alto que en otros minoristas y el producto ofrecidos en simplemente el mismo. “Los refrescos son lo único que la gente tiende a comprar en cajas de Costco o donde sea, pero estás pagando de más”, señaló Jordan Page, ¿ experto en finanzas familiares .

Los refrescos son alternativas poco recomendadas en Sam's Club (Foto: Freepik)

Detergente

El valor de los artículos de limpieza también se encuentra por encima del promedio en Sam’s Club, por lo que otros distribuidores, incluso los que emplean cupones, son mejores opciones.

“En realidad, podrías terminar pagando más a largo plazo por detergentes como Tide si eliges comprarlos en Sam’s en lugar de en el supermercado”, explicó Joel Stice.

Papel de baño

En el caso de este importante artículo de limpieza, expertos señalan que es mucho más conveniente adquirirlo en tiendas mayoristas, pues, al ser productos de limpieza, se emplean casi a diario.

“Cuando se tiene en cuenta que el papel higiénico sale a la venta en la mayoría de las tiendas de comestibles la primera y tercera semana del mes, además de los cupones que pueda tener, tiene mucho sentido omitir este producto en su próximo viaje de compras de Sam”, señaló Joel Stice.

Los artículos de limpieza de Sam's Club pueden hallarse con mejores ofertas en otros minoristas (Foto: Freepik)

Aparatos electrónicos

No es un secreto que los aparatos electrónicos deben adquirirse en tiendas especializadas y no en cadenas minoristas. No solo por su precio, sino también por la calidad del artículo, el soporte técnico limitado que ofrece una tienda de consumo, entre otros.

Cereales

Más que una posible mala calidad, lo que el portal apunta es que la variedad de productos en catálogo es muy limitada, comparada con otros mayoristas que ofrecen los mismos cereales y hasta más.

“Aunque puede encontrar una variedad de cereales de marca en Sam’s Club y otros clubes de almacenes, vale la pena buscar su desayuno en otro lugar”, escribió Cheat Sheet, Sheiresa Ngo, en 2018, según la investigación de Business Insider.