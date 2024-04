Desde hace un tiempo, Walmart implementó el servicio de autopago en varias de sus tiendas en todo USA. Dicho servicio facilitaba las compras de su clientela, a su vez que agilizaba el tránsito de personas dentro de sus sucursales. Y aunque este método ha traído varios elogios por parte de diferentes compradores, una usuaria recurrente de la cadena minorista reportó la nefasta experiencia que tuvo con una caja de autoservicio al cobrarle demás durante una de sus compras. ¿Qué pasó exactamente y cómo acabó este problema?

La tecnología llegó para quedarse y Walmart lo ha sabido aprovechar muy bien. La minorista de precios low cost implementó de manera adecuada las cajas de autopago en varias de sus tiendas, agilizando el método de compra de sus usuarios al evitar las largas colas en los cajeros convencionales.

La gigante minorista fue una de las pioneras en implementar el servicio de autopago. Sin embargo, los problemas comenzaron a aparecer (Foto: AFP)

Sin embargo, lo que debió ser una experiencia común y corriente terminó convirtiéndose en un pésimo incidente para una usuaria de Walmart al recibir un cobro demás por parte de la gigante minorista. ¿Por qué? Pues, un simple error por parte de la caja de autoservicio de la cadena.

WALMART: LA DENUNCIA CONTRA LA MINORISTA POR UN ERROR EN SU CAJA DE AUTOPAGO

La creadora de contenido Jazmine Ashley reveló a través de su cuenta de TikTok el mal momento que vivió durante las compras que realizaba en Walmart por culpa de una caja de autopago. Y es que a la joven se le cobró por un artículo que jamás pasó por el escáner.

“Estoy comprando en Walmart y noté esto mientras escaneaba”, inició su explicación mientras hace zoom a los productos en pantalla donde se ve ropa “Girls Casual” de $16.98 dólares.

La usuaria de TikTok reportó el cobro extra realizado en la caja de autopago (Foto: TikTok)

En tanto, la mujer volvió a mostrarse confundida por este peculiar error sufrido mientras realizaba sus compras. “Aquí no hay nada que diga chicas, nada. Esto es comida. ¿Cómo llegó esto aquí? Necesito entender esto. Alguien tiene que explicarlo porque no creo que estén agregando cosas y que la gente no preste atención”, indica Jazmine mientras enseña sus compras totalmente empaquetadas.

Como era de esperarse, la compradora recalcó que, de no haberse percatado de este cobro excesivo a tiempo, hubiese terminado pagando los casi 17 dólares adicionales que costaba dicho artículo.

A su vez, Jazmine Ashley contó que le dejó en claro al empleado de la cadena que no se encontraba disgustado con el personal, pero insistió en querer encontrar una explicación a dicho cobro extra. La joven no entiende la razón de dicha facturación, puesto que no hubo stickers adicionales en algunos de los productos que llevaba o alguna prenda suya.

Parecería ser un error, ¿verdad? Lo verdaderamente anecdótico es que este incidente no parece ser único, ya que otros usuarios han compartido experiencias similares en los comentarios del TikTok de Jazmine.

Por lo general, muchos de ellos enfatizaron que también tuvieron problemas al utilizar las cajas de autopago de Walmart, donde se les cobraron artículos que no estaban comprando ni llevaban consigo.

Para aquellos que sugieren que el error podría haber sido causado por un código de barras incorrecto, Jazmine explicó que todos los códigos estaban correctos, ya que verificó nuevamente los artículos escaneados.

¿QUÉ HACER PARA EVITAR COBROS EXTRAS EN WALMART?

Si eres una de las personas que prefiere evitar las filas en los cajeros convencionales, es necesario que estés al tanto de lo que escaneas al momento de realizar tus compras en una caja de autopago, pues podría sucederte lo mismo que Jazmine.

Es vital que observes la pantalla en todo momento, de tal manera que te aseguras de que los productos que están en tu canasta son los correctos y que no se te está cobrando por algo que no te estás llevando.

En caso te suceda un error durante el servicio de autopago, deberás pedir ayuda a un trabajador de la tienda (Foto: Walmart)

Si notas que aparece un producto que no está contigo, acude inmediatamente al servicio al cliente o pídele ayuda a uno de los empleados. Esto aplica a todas las cajas de autoservicio de otras minoristas.

