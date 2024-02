Si bien Walmart resalta por ser una tienda con buenos precios, a la hora de comprar debes ver bien si realmente te conviene ese producto, sobre todo si hablamos de las marcas de la tienda.

Si bien Walmart afirma que hace ahorrar a las familias alrededor de US$2500 al año, al comprar productos que no te van a durar o no te van a gustar, vas a terminar gastando más. Y es que, de acuerdo con las opiniones de expertos, no todos los productos cumplen con las expectativas de calidad y durabilidad.

LA LISTA DE PRODUCTOS DE LA MARCA DE WALMART QUE RECOMIENDAN NO COMPRAR

A continuación, conoce la lista de productos de Walmart que un grupo de expertos recomienda no comprar por una cuestión de calidad y recoge Diario NY. A veces, lo barato sale caro, incluso de feo sabor.

Analiza bien lo que llevarás de Walmart en tu bolso de compra (Foto: Walmart / Facebook)

1. Electrodomésticos de cocina

A pesar de la tentación de ahorrar entre 15 y 30 dólares en electrodomésticos de cocina, el problema de muchos de estos productos es que no duran ni siquiera un año.“A menos que literalmente estés planeando usar un electrodoméstico de cocina solo unas pocas veces, omite la marca Walmart... La calidad simplemente no está ahí”, dijo David Bakke de DollarSanity. Bakke dijo que una vez compró un horno de microondas de esta marca que falló en menos de un mes.

2. Vasos y vajilla

Si buscas vasos y platos que te duren mucho tiempo, es posible que los artículos de la marca Walmart no sean la mejor opción. “Básicamente, todo lo que necesitas hacer es mirar un juego de platos o vasos y darte cuenta de que la calidad no es tan buena”, dijo Bakke. Añadió que tienen poca durabilidad.

3. Cereales

Optar por versiones de marca Great Value de cereales clásicos podría no ser una buena idea si el sabor no se asemeja al original. “No vale la pena ahorrar unos centavos si no puedes disfrutar del sabor que has conocido y amado desde que eras niño”, dice Bakke.

4. Productos de belleza marca Equate

Jasmine Charbonier del portal Your Tampa Bestie recomienda evitar ciertos productos de belleza de la marca Equate, debido a que han generado efectos secundarios en los usuarios. Se ha sabido que discos desmaquillantes han causado irritación y escozor en la piel, así como de champús y acondicionadores que resecan el cabello. También se habla de cremas para la piel con un olor demasiado químico.

5. Muebles de la marca Mainstays

Los productos de mobiliario de la marca Mainstays de Walmart no valen la inversión, según Charbonier. Añadió que compró unas sillas que eran inestables, además de mesas y cómodas que se deterioraron rápido.

6. Pizza congelada de la marca Great Value

La pizza congelada de marca Great Value tiene una salsa aguada y un queso de sabor artificial, según Charbonier, quien recomienda mejor optar por marcas como DiGiorno o Red Baron para tener un mejor producto a precio justo.

7. Aperitivos de la marca Great Value

No cumplen con las expectativas en términos de calidad y sabor, desde pretzels pequeños y quebradizos hasta patatas fritas grasosas y crackers de queso con una textura de cera.

8. Brócoli congelado de la marca Great Value

Si quieres un crujiente brócoli, el que venden congelado de la marca Great Value no es una buena opción. Se hace blando en exceso al calentarse, perdiendo toda su estructura y reconocimiento como brócoli, indicó Tabitha Bailar del portal Travel Compositions.

9. Pepinillos de la marca Great Value

Los pepinillos de marca Great Value tienen un sabor metálico y un gusto extraño que Tabitha Bailar describe como desagradable. Recomienda comprar marcas conocidas, como Vlasic.