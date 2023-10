El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) sigue anunciando nuevos cambios y aportes de cara al 2024. En ese sentido, se conoce que un importante número de beneficiarios recibirá los cheques con el aumento porcentual de 3.2% antes de enero del próximo año tras el Ajuste por costo de vida (COLA).

Como bien sabemos, el SSI es el programa encargado de suministrar los pagos mensuales a todas las personas que poseen ingresos y recursos limitados. Dentro de ese universo de personas se encuentran los mayores a 65 años, así como adultos y niños con alguna discapacidad.

Eso sí, se sabe que este es el grupo que recibe los pagos con el nuevo COLA antes que el resto, a fin de evitar saturaciones, sobregiros y demás inconveniencias de por medio.

La SSA asume la tarea de hacer efectivos los pagos correspondientes al SSI (Foto: Freepik)

A la fecha se sabe que son aproximadamente unos 7.5 millones de personas que reciban primero los cheques del Seguro de Ingreso Suplementario antes que el resto, por lo que es importante que conozcas la fecha exacta en que se entregará el dinero correspondiente.

¿CUÁNDO SE EFECTUARÁ EL PRIMER APORTE HACIA LOS BENEFICIARIOS?

La entidad de la oficina indicó que unos 7.5 millones de personas podrán procesar ese retiro a partir del 29 de diciembre, es decir, unos días previos a enero de 2024 debido a las festividades de fin de año.

A su vez, se comunicó que el cheque del resto de los beneficiarios comenzará a llegar en enero próximo para evitar más demoras y problemas de cobranzas hacia los adultos mayores y las personas con discapacidad.

“El aumento comenzará en enero 2024 con los beneficios que recibirán los beneficiarios del Seguro Social. El aumento a los pagos de SSI comenzará con el pago del 29 de diciembre de 2023″, señala la website oficial.

Un estimado de 7.5 millones de personas serán beneficiarios de un adelanto en su pago con respecto a los demás (Foto: AFP)

Cabe decir que la SSA y el Departamento del Trabajo federal sitúan un nuevo COLA por medio del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W). Esta vez, el aporte experimentó un incremento del 3.2%.

Para que se pueda llevar a cabo este cálculo se han llevado cálculos de los niveles de inflación de los meses de julio a septiembre del año en curso en comparación con los del mismo periodo del año anterior.

La finalidad de este ajuste es ofrecer una garantía en donde los beneficiarios del Seguro Social cuenten con los ingresos suficientes para poder lidiar los aumentos de los productos y los servicios básicos debido a la inflación.

CONOCE LA MANERA DE SABER SI EL CHEQUE ESTÁ DISPONIBLE

Para saber si el cheque está disponible para retirar solo deberás tener la aplicación “My Social Security” y registrar tus datos correspondientes.

“Los avisos de COLA están disponibles por internet para la mayoría de los beneficiarios a través del Message Center (centro de mensajes) de su cuenta personal my Social Security (solo disponible en inglés) si crearon su cuenta en o antes del 14 de noviembre de 2023. my Social Security es una forma segura y conveniente de recibir los avisos de COLA por internet y guardar el mensaje para más tarde. También puede optar por no recibir los avisos por correo que están disponibles por internet”, indica la misma oficina en su portal oficial.

Cabe decir que las notificaciones y los mensajes empezarán a enviarse desde inicios de diciembre, por lo que te sugerimos estar atento a ello.

VIDEO RELACIONADO: