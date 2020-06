Cinco sismos remecieron California (Estados Unidos) en menos de 20 minutos y, afortunadamente, no se registraron daños físicos ni materiales; sin embargo, estos sirvieron como una especie de ensayo para el funcionamiento de su sistema de alertas preventivas que causaron más susto que alivio entre sus ciudadanos que los propios remezones.

De acuerdo al Servicio Geológico de Estados Unidos ( USGS por sus siglas en inglés), el más fuerte de los sismos en California fue de 5.8 grados y su epicentro se ubicó a 17 kilómetros al sureste de Lone Pine pero las redes sociales acogieron las quejas de usuarios en la zona afectada que aseguraban haber recibido el aviso varios minutos después.

“El terremoto no me molestó. ¿La ALERTA del terremoto? Me hizo saltar de pánico”, “Recibí esto 8 minutos más tarde. Pero gracias, y buen esfuerzo”, fueron algunos de los comentarios sobre el siguiente mensaje: “Alerta de Emergencia: ¡Terremoto! Espere temblores. Tírese al suelo, cúbrase y aguarde. Protéjase ahora”.

Pero, ¿qué es este sistema de alerta sísmica anticipada en California? En octubre del 2019, el gobernador Gavin Newsom anunció la esperada implementación de este servicio a través de la aplicación MyShake para los residentes de un estado donde los movimientos telúricos ocurren a menudo, informó el portal Telemundo.

La aplicación, que está disponible para descarga en dispositivos con sistema operativo Android y IOS, prometió enviar mensajes de aviso siempre que un sismo estuviera por encima de la magnitud 4.5 pero al parecer no funcionó como era debido en esta ocasión . Esta no es la primera vez que un sistema de alertas sísmicas les falla a los californianos.

En julio de 2019, la aplicación ShakeAlertLA, lanzada para el área de Los Ángeles, se volvió tendencia luego que los residentes alzaran su voz de protesta porque no funcionó como debía tras registrarse un terremoto de magnitud 6.4 pese a estar conectada al USGS. Luego de las quejas, se comprometieron a hacerle ajustes para impulsar su efectividad.

