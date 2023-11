Los seguidores de Taylor Swift están a punto de embarcarse en una experiencia única en alta mar. La compañía organizadora, Marvelous Travels, ha anunciado un crucero temático que promete sumergir a los swifties en un mundo de música, amistad y diversión sin igual. “In My Cruise Era... Allure of the Seas” es el nombre que lleva este viaje exclusivo, diseñado para celebrar todos los aspectos del fenómeno musical.

Este emocionante crucero de cuatro días zarpará desde el puerto de Miami en octubre de 2024, a bordo del majestuoso ‘Allure of the Seas’, de la renombrada línea de cruceros Royal Caribbean. La travesía llevará a los fanáticos de Taylor a través de las cristalinas aguas del Caribe, brindándoles una experiencia única e inolvidable.

Swifties a bordo

La aventura marítima estará llena de actividades que harán latir más fuerte el corazón de cualquier swiftie. Desde intercambios de pulseras hasta la oportunidad de vestirse con los icónicos atuendos de las diferentes “Eras” de la carrera musical de Taylor, inspirados en su famosa gira ‘The Eras Tour’. Marvelous Travels ha destacado la oportunidad de hacer nuevos amigos que comparten la misma pasión por la música y la estrella pop.

“In My Cruise Era...” no es solo un viaje musical, sino una experiencia completa. La agencia de viajes coorganizadora ha programado actividades temáticas como karaoke, bailes, una trivia exclusiva sobre Taylor Swift y noches especiales de vestimenta. Los pasajeros también disfrutarán de las comodidades excepcionales del ‘Allure of the Seas’, que incluyen instalaciones de primera clase, opciones culinarias gourmet y entretenimiento de alta calidad.

El crucero hará paradas estratégicas en destinos de ensueño, como la isla privada de Royal Caribbean, Coco Cay, y Nassau, Bahamas. Estas escalas permitirán a los participantes explorar y disfrutar de la belleza del Caribe mientras continúan inmersos en la atmósfera mágica del universo de Taylor Swift.

Es importante señalar que este viaje de ensueño no está afiliado directamente con Taylor Swift ni con su equipo de gestión. Además, la propia cantante no estará presente a bordo del ‘Allure of the Seas’. Sin embargo, los organizadores aseguran que la experiencia será una celebración auténtica y apasionada de la música y la influencia cultural de Taylor Swift.

Los precios para participar en este crucero temático varían entre $1,500 y $2,000, dependiendo del tipo de habitación seleccionada. Una inversión que promete devolver a los Swifties recuerdos invaluables y momentos mágicos en alta mar.

