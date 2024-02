Un equipo de científicos de la Universidad de Queensland, Australia, ha logrado capturar una especie de anaconda gigante en lo más profundo del Amazonas en Ecuador, y se cree que es la más grande del mundo. Este increíble hallazgo se realizó durante la filmación de la serie “Pole to Pole with Will Smith”, transmitida en Disney+ y liderada por el profesor Bryan Fry, quien encabezó la expedición.

El grupo de científicos, en colaboración con la comunidad indígena Huaorani, descubrió esta especie de casi 10 millones de años mientras exploraban el territorio Baihuaeri Huaorani en la Amazonía ecuatoriana. La expedición, liderada por el profesor Fry, contó con la valiosa invitación del Jefe Penti Baihua, una oportunidad única que rara vez se otorga.

Durante la búsqueda de 10 días, el equipo se sumergió en la región de Bameno, donde encontraron varias anacondas en las aguas poco profundas, esperando pacientemente a sus presas. La captura de varios especímenes llevó al bautizo de la especie como Anaconda Verde del Norte (Eunectes akayima).

Diferencias genéticas clave

El profesor Fry destacó la importancia de comprender las diferencias en el rango geográfico de las especies de anacondas en la región amazónica. Mientras que la cuenca más grande en el sur alberga la Anaconda Verde, de la cual proviene la Anaconda Verde del Norte, la cuenca más pequeña en el norte es hogar de esta nueva y asombrosa especie.

Las dos especies difieren genéticamente en un 5.5%, una diferencia significativa que ilustra la diversidad de estas impresionantes serpientes. Fry comparó este porcentaje con la diferencia genética entre humanos y chimpancés, subrayando la relevancia de este descubrimiento.

CELEBS | Anaconda Verde del Norte (Eunectes akayima). (Foto: Bryan Fry | Universidad de Queensland)

Según los informes anecdotales de los Huaorani, se habla de anacondas en la región que superan los 7.5 metros de longitud y pesan alrededor de 500 kilogramos. El hijo del Jefe Baihua, Marcelo Tepeña Baihua, lleva cicatrices de un encuentro con una serpiente de ese tamaño, pero las leyendas sugieren que esto no es lo más grande que han presenciado.

El estudio detallado de estas serpientes ha sido publicado en el artículo científico de MDPI Diversity.

Desafíos y compromiso con el medio ambiente

El trabajo del equipo de Fry no concluye con este sorprendente descubrimiento. La contaminación, especialmente por derrames de petróleo en la Amazonía Yasuní, ha llevado a la infiltración de metales como cadmio y plomo en el ecosistema. Fry y su equipo tienen la intención de monitorear la reproducción de la Anaconda Verde del Norte para comprender mejor la salud del ecosistema en general.

“Mediante técnicas de vanguardia, seguiremos las vías de estos contaminantes para entender cómo afectan los sistemas endocrinos de la vida silvestre amazónica”, compartió Fry. Este enfoque estratégico permitirá desarrollar estrategias para mitigar los efectos a largo plazo de la exposición a estos metales.

Aunque el futuro de esta nueva especie descubierta es incierto, la expedición ha sido una experiencia llena de asombro y maravilla, incluso en medio de los desafíos. Para Fry, este descubrimiento marca el punto culminante de su carrera, y sus futuras expediciones prometen desvelar más secretos de la Amazonía y sus fascinantes habitantes.

