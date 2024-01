En las últimas semanas se especuló con que Britney Spears estaría preparando un nuevo álbum, pero el último miércoles la misma cantante estadounidense no solo se encargó de desmentirlo, sino que anunció su retiro de la música. La noticia entristeció a los fanáticos de la ‘Princesa del pop’ en las redes sociales y, al poco tiempo, la estrella cerró su cuenta de Instagram.

El 2016 fue el año en que Britney Spears lanzó su último álbum completo, el mismo que llamó “Glory”. Desde entonces, sus millones de fans en el mundo se tuvieron que conformar con ‘Hold Me Closer” (2022) ‘Mind Your Business’ y otros sencillos ocasionales.

Sin embargo, medios internacionales dejaron entrever en las últimas semanas que la ‘Princesa del Pop’ estaba preparando un nuevo álbum, algo que hizo ilusionar a los fans. La controvertida artista quiso dejar atrás las especulaciones y se pronunció el último miércoles en su cuenta verificada de Instagram, donde usualmente está activa.

“Nunca volveré a la industria de la música”

Britney Spears no solo desmintió que está preparando un nuevo álbum, sino que anunció su retiro definitivo de la música.

“¡Para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura! Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum... ¡Nunca volveré a la industria de la música!”, indicó la estadounidense.

Asimismo, la intérprete de 42 años reveló que ha “escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años”. “¡Soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto así!”, sentenció.

Sobre el libro autobiográfico The Woman in Me, publicado el año pasado, la artista afirmó que no dio su aprobación y es ilegal.

Britney Spears cerró su cuenta de Instagram, a las pocas horas de su controversial publicación. (Foto: Instagram/britneyspears).

A pocas horas del anuncio, Britney Spears sorprendió a sus seguidores al cerrar su cuenta de Instagram el jueves 4 de enero.

La reacción de los fans al retiro de la música de Britney Spears

La noticia del supuesto retiro musical de Britney Spears cayó como un balde de agua fría a sus fanáticos, quienes se lamentaron en redes sociales.

La tristeza de fans al enterarse que Britney Spears no hará más música

Yo al enterarme que Britney Spears ha dicho que no va a volver a la indústria musical, no tendremos más música de la Princesa del Pop...

pic.twitter.com/rKqnCzlWpL — Gérard (@luis_gerin) January 4, 2024

Yo enterándome que Britney Spears jamás volverá a hacer música 😭 pic.twitter.com/WqLeGMmNTW — tenis360 (@tenis_360) January 4, 2024

El homenaje de fans a Britney Spears

9 discos de estudio, giras mundiales, millones de copias de discos, autora, compositora, actriz, bailarina, merch, presentaciones y muchísimo más…un ícono todo el tiempo, gracias a la princesa del pop Miss Britney Spears…. Que manera de servir reina. 👑 #ItsBritneyBitch pic.twitter.com/uAfMwmX7F3 — Daddy Charro🏳️‍🌈 xmas edition (@charromty) January 4, 2024

Britney Spears, la mejor popstar de la historia

La verdad es que Taylor Swift no es la mitad de famosa de lo que fue Britney Spears, pero no están listos para esta conversación 💅🏻 pic.twitter.com/13eLn2RdX9 — Perra alternativa 😎 (@GrisEsLoQueHay) January 3, 2024

