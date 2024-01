Como parte de la promoción de la bioserie Griselda, de Netflix, la actriz colombiana Sofía Vergara, quien da vida a la narcotraficante Griselda Blanco, viene otorgando entrevistas, algunas de las cuales han tenido preguntas muy directas, que van sobre todo por el lado de las críticas hacia las narconovelas. Ella ha sabido contestar muy a su estilo.

Esta producción se suma a otras de temática similar que puedes encontrar en la plataforma, tales como “Narcos”, “Pablo Escobar, el patrón del mal”, “El cartel de los Sapos”, “Sobreviviendo a Escobar Alias JJ”, así como “El Chapo” o “Narcosantos”, entre otras que siempre atraen al usuario y suelen posicionarse como las más vistas.

Sofía Vergara, quien ha tenido una transformación física para interpretar al personaje, protagoniza la historia junto a los intérpretes Vanessa Ferlito, Juliana Aidén Martinez, José Zúñiga, Alberto Ammann y hasta a la estrella Karol G.

Para la actriz, el papel es un gran reto, así como a las entrevistas a las que debe acudir, debido a que interpreta a la fundadora del temido cártel de Medellín. Una muestra de ello, es el encuentro con el periodista venezolano Jorge Ramos en su programa “Al Punto”, de Univision. A continuación, conoce la incómoda pregunta y cómo respondió la también modelo.

LA RESPUESTA DE SOFÍA VERGARA SOBRE EL IMPACTO DE LAS NARCONOVELAS EN LA IMAGEN DE COLOMBIA

El periodista venezolano Jorge Ramos en su programa “Al Punto”, de Univision, le preguntó a Sofía Vergara por qué una narcoserie como “Griselda” y no una historia de superación de Colombia.

“ El embajador de Colombia en Londres, Roy Berreras, dice que las narconovelas, y estoy citando, hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior. Dice, ‘nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia y de superación, hay tantos colombianos exitosos e historias de vida para contar’”, le cuestionó Ramos.

Ella respondió con la honestidad y firmeza que la caracteriza, pero sin perder su alegría: “En parte tiene muchísima razón, hay muchísimas historias espectaculares. Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias, que me hiciera caso ninguno de los estudios para hacerla (risas). Pero le llevas algo que tiene que ver con los narcos y es una fascinación, a mí me fascina, yo me las veo todas. Y yo soy colombiana”, respondió Vergara, de 51 años.

La protagonista de “Griselda” precisó que la trama se enfoca en cómo, en un mundo de hombres, una mujer logró convertirse en “la reina de la cocaína”, fundando incluso una de las organizaciones de narcotráfico más notorias de todos los tiempos, el Cartel de Medellín, en la décadas de los 70 y 80, una época dominada por el machismo.

“Tiene un twist diferente. Realmente, esto es un poquito más del empoderamiento de una mujer, cómo hace para llegar más alto aún que los hombres. Hasta Pablo Escobar tenía miedo”, agregó.

Comentarios en redes sociales

El hablar sobre resaltar el empoderamiento femenino de Griselda Blanco, generó polémica y varios internautas, en su mayoría mujeres, se expresaron en la cuenta de Instagram del programa. “¿Empoderamiento femenino? ¿A qué nivel? Dañando al mundo con narcotráfico, acabando con la vida de jóvenes que terminan siendo adictos... Ese no es el empoderamiento del que estoy segura que a muchas mujeres nos gustaría llegar”, escribió una usuaria. “A ver ella se refiere a la capacidad que tiene una mujer para lograr algo en la vida, que somos inteligentes, que podemos ser poderosas”, explicó otra. “Ahora a Empoderarnos todas, siendo narcotraficantes”, fue otro comentario en tono sarcástico.

Otros destacaron el papel de la colombiana en el bioserie. “Bueno para nadie es una sorpresa lo que se vivió y se vive en Colombia. Ella (Sofía Vergara) no está apoyando narcotráfico ni nada, ella solo hizo la interpretación de un papel y de maravillas”, dijo otra persona.

¿CUÁNDO SE ESTRENÓ “GRISELDA EN NETFLIX”?

La bioserie “Griselda” se estrenó en Netflix el jueves 25 de enero del 2024. La producción cuenta con un total de 6 capítulos.

¿DE QUÉ TRATA “GRISELDA”?

Sofía Vergara interpreta a Griselda Blanco en la miniserie "Griselda". Para esto, tuvo que someterse a un intenso cambio físico (Foto: Netflix)

“Griselda” está inspirada en la historia de Griselda Blanco, una madre colombiana devota que, a fuerza de ambición, terminó convirtiéndose en la mujer más poderosa del mundo del narcotráfico.

A lo largo de los años, logró transitar hábilmente entre su negocio y la vida familiar, ganándose varios sobrenombres, entre los que destacan: “Viuda Negra” y “La Dama de la Mafia”.

Así se lee en la sinopsis oficial: “En el Miami de los años 70 y 80, la mezcla letal de salvajismo insospechado y encanto de Blanco la ayudó a navegar con destreza entre los negocios y la familia, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como ‘La Madrina’”.