Ben Affleck, una vez más, protagoniza un comercial de Dunkin’, pero esta vez, está limpiando su imagen. El anuncio, que se emitió durante los Grammy 2024, se burla de la aparición del actor en los Grammy del año pasado. En el show de premios de 2023, junto a su esposa Jennifer Lopez, las expresiones faciales poco impresionadas de Affleck provocaron una oleada de memes de “Sad Affleck” en las redes sociales.

Al inicio del anuncio, se muestra un clip de noticias de Affleck y Lopez en una pantalla de televisión. El titular reza “El Hombre Más Aburrido del Mundo”. “Sigan riendo”, dice en el clip mientras sorbe un café Dunkin’ helado. “Está aburrido. No. Firme. Siempre observando. Puedo hacer eso. ¿Tan difícil puede ser?”

La segunda mitad del comercial narra los esfuerzos de Affleck por destacar con sus “beats” y ser escuchado por expertos musicales. Su viaje para convertirse en una “Popstar” incluye más bajos que altos.

Charli D’Amelio, con más de 151 millones de seguidores en TikTok, sabe cómo cautivar a la audiencia a través de la música y el baile. Affleck la recluta para que lo ayude en el comercial.

“Quizás puedas mostrarme cómo se hace”, le dice a D’Amelio. Ella realiza un ágil levantamiento de piernas y una danza. “Sí, puedo hacer eso”, bromea Affleck de manera hilarante. D’Amelio, también fanática de Dunkin’, le da una mirada de preocupación después de su última pregunta: “¿Quién es TikTok?”

El empoderamiento personal de Ben Affleck

Después de una sesión de entrenamiento infructuosa con D’Amelio, Affleck decide motivarse con autoafirmaciones positivas. “Te dicen que no eres bueno. Eres un tipo blanco torpe de mediana edad sin ritmo y no puedes cantar en tono. No eres coordinado. ¿Eso significa que no puedo ser una estrella del pop?”, exclama. “Subestimar a Boston, ¿a tu propio riesgo?”.

En medio del discurso motivacional, se ve a Affleck dando un mordisco a una gigantesca dona glaseada con chispas de colores. “Este soy yo ahora”, dice, luciendo un collar con una dona a juego alrededor de su cuello. (Su referencia alude de manera ingeniosa al álbum de Lopez titulado “This Is Me…Now”.)

El comercial termina en un suspenso — “Continuará”, se lee, dejando a los fanáticos preguntándose qué tienen preparado Dunkin’ y Affleck para el futuro.

El spot fue desarrollado por Artists Equity, la compañía de producción creada por Affleck junto a su amigo Matt Damon. Affleck y Artists Equity también crearon el anuncio de Dunkin’ para el Super Bowl en 2023.

En una entrevista con People en el set en Massachusetts, Affleck compartió: “Creo que la gente ya piensa que trabajo para Dunkin’”. “En Boston, fue un gran acontecimiento”, explicó. “Creo que me asociaron bastante con eso, y esto sonaba como una oportunidad divertida para jugar con esa asociación y volver a casa en Boston para filmarlo”.

