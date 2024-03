La 96ª edición de los Premios Oscar, celebrada este domingo, nos dejó varias anécdotas memorables, pero una en particular quedó en la historia de la gala que reúne a lo más destacado del cine hollywoodense. John Cena, actor y luchador conocido por su destacada carrera en la WWE, fue el encargado de entregar el premio al Mejor Diseño de Vestuario, el cual terminó siendo para “Poor Things”; sin embargo, lo que realmente sorprendió a todos fue la forma en que lo hizo: ¡completamente desnudo! La escena no solo provocó las carcajadas del público presente en el Teatro Dolby de Los Ángeles, sino que también causó gran revuelo en las redes sociales.

Momentos antes del acto mencionado, el presentador Jimmy Kimmel recordó un incidente ocurrido años atrás. “¿Se imaginan que un hombre desnudo corriera por el escenario hoy? ¿No sería loco?”, preguntó. Tras no obtener respuesta, Cena apareció de un lado del escenario asegurando: “No quiero correr desnudo. No me siento bien haciéndolo. Este es un evento elegante, debería darte vergüenza proponer una broma de tan mal gusto”.

Kimmel se defendió afirmando que iba a ser “divertido”, pero Cena señaló: “el cuerpo de un hombre no es una broma”, a lo que el presentador respondió recordándole que solía hacer lucha libre casi desnudo.

En las imágenes captadas durante la transmisión, se puede ver que el actor ingresa al escenario de los Oscar tapando sus partes íntimas con el sobre en donde estaba el nombre del ganador. Tras anunciar a los nominados, el luchador apareció con unas telas que le permitieron continuar con la ceremonia.

¿Por qué John Cena estuvo desnudo en los Oscar?

Ahora, debes saber que el desnudo de John Cena, que se hizo viral casi de inmediato, era un homenaje a los Premios Oscar de 1974, año en que un hombre llamado Robert Opel saltó al escenario y corrió sin ropa mientras el recordado actor y escritor David Niven presentaba a Elizabeth Taylor.

Opel, que era fotógrafo, cruzó el escenario desnudo y haciendo el símbolo de la paz con su mano izquierda. Su objetivo era protagonizar un acto de protesta para reivindicar los derechos de los homosexuales.

Sin dudas, un gesto sorpresivo con un gran significado detrás y que, a pesar de las críticas de cierto sector de la audiencia, consiguió su objetivo: llamar la atención y hacer que todo el mundo hable de los Premios Oscar de este año.

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar: “John Cena se acaba de marcar el mejor momento de la gala”, “No me esperaba ver a John Cena desnudo”, “John Cena presentando ‘mejor vestuario’ desnudo en los Oscar es lo mejor que vi”, “El nivel de producción de los Oscares me gustó porque salió un hombre desnudo”, escribieron las personas.

John Cena se acaba de marcar el mejor momento de la gala. #Oscars2024 pic.twitter.com/ttb7HiGxCT — Dani Palma (@_DaniPalma_) March 11, 2024

JOHN CENA pasó de estar desnudo a ponerse un vestidazo.



Aquí el detrás de cámaras de uno de los momentos más comentados de la gala. #Oscarspic.twitter.com/I3qRHkvwsg — Carla ❁ (@shannonlada) March 11, 2024

Las cámaras también captaron la reacción de Margot Robbie al ver que el luchador estaba totalmente desnudo durante su participación.

Margot Robbie reaccionando a John Cena sin nada en los #Oscars 😂



pic.twitter.com/gcYbTW4LUZ — Offstage (@offstage_mx) March 11, 2024

Más sobre los Premios Oscar 2024