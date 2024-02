Una aerolínea hizo un anuncio muy importante a los pasajeros de un vuelo de Las Vegas a Kansas City el lunes: “Mamá Kelce está a bordo”. Donna Kelce, la madre de Travis y Jason Kelce, viajaba desde el Super Bowl 2024 del domingo en La ciudad del pecado a Kansas City, Missouri, para el desfile de la victoria de los Kansas City Chiefs, programado para este miércoles.

“Estás en un vuelo muy especial”, dice un azafato de Southwest en un video viral que la aerolínea compartió documentando el momento. “Esta tarde llevamos a un VIP, una madre muy importante. Mamá Kelce está de acuerdo, todos”.

“Felicitaciones a ella, su familia y todo el equipo de los Chiefs. Bien hecho, muy orgulloso”, añade el azafato, antes de continuar citando el himno de los Beastie Boys de 1986 “(You Gotta) Fight for Your Right (¡To Party!)”.

Durante su vuelo de regreso de Las Vegas, la tripulación de Southwest Airlines le dio un cariñoso reconocimiento, otorgándole el título de “MVP” por su papel clave en criar a dos superestrellas del deporte. El video del momento se volvió viral en la cuenta de Instagram de la aerolínea, acumulando más de 100,000 “me gusta” en solo 12 horas.

Después de conocer a los pilotos, Donna compartió en sus redes sociales que su próxima parada sería el desfile de la victoria de los Chiefs en Kansas City, programado para el miércoles. Pero antes de eso, ella ya había ganado el Super Bowl del cariño y la admiración en ese vuelo de Southwest.

Taylor Swift y Travis Kelce, pareja ganadora

Después del partido, Taylor Swift celebró en el campo con Donna Kelce y el resto de los familiares y amigos de Kansas City, mientras Travis Kelce cantaba una versión realmente memorable de “Viva Las Vegas”. Luego, se encontró con Kelce para celebrar después de que el jugador diera su discurso.

“Fue increíble”, le dijo Swift a Kelce en un video grabado en el campo después del juego. “Fue una de las cosas más locas que he vivido”.

Después del juego, a Kelce, quien espera celebrar con sus compañeros de equipo en el desfile de victoria en Kansas City el miércoles, le preguntaron que si podía pensar en una pareja que hubiera tenido una mejor semana que la de ellos, con los dos Grammy que ganó Swift y su victoria en el Super Bowl. “Es como estar en la cima del mundo”, respondió. “Se siente genial”.

