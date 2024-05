Seas un ávido fanático o no, la verdad sigue vigente: Star Wars cambió nuestro mundo para siempre. Y su impacto continúa siendo duradero con la nueva trilogía de Disney, Star Wars: The Force Awakens, que se estrenará en diciembre de 2015. Este sábado es el Día de “Star Wars”, la celebración no oficial de la querida ópera espacial que cae cada año el 4 de mayo. Eso significa muchos festivales de “Star Wars” en diferentes ciudades de Estados Unidos, ofertas especiales de minoristas que buscan capitalizar el revuelo y otros anuncios sobre el futuro de la franquicia.

Conoce aquí como celebrar el Día de Star Wars si estas en Atlanta, Georgia en Estados Unidos. Descubre todas la actividades para este 4 de mayo. | Foto: Disney

Actividades en Disney, Florida, por el Día de Star Wars

Una de las paradas obligatorias para cualquier fanático de la franquicia suele ser Star Wars: Galaxy’s Edge, un área temática ubicada en Disney en Orlando, Florida. Ofrece una experiencia inmersiva diseñada para que los visitantes se sientan como si estuvieran en un planeta remoto en una galaxia muy lejana. Hay atracciones, restaurantes, tiendas y entretenimiento en vivo. Los elementos arquitectónicos, la música, los personajes y las interacciones están cuidadosamente elaborados para brindar una experiencia auténtica de Star Wars.

Los visitantes pueden manejar la icónica nave de Han Solo en una misión interactiva, y “Star Wars: Rise of the Resistance”, una experiencia épica que sitúa a los espectadores en medio de una batalla entre la Resistencia y la Primera Orden.

En Houston, Texas, habrá una exhibición de Lego sobre Star Wars

El Museo de Bellas Artes Pearl Fincher abrirá el sábado 4 de mayo, entre las 10 y las 14 hs para una exhibición emergente de arte con ladrillos Lego de Star Wars. Está auspiciado por Houston Brick Club, el cual se presenta como “un grupo variado de personas que disfrutan mientras construyen, muestran y coleccionan cualquier cosa hecha con estas piezas”.

“Prepárate para sumergirte en una galaxia muy, muy lejana, con increíbles creaciones artísticas con Lego inspiradas en el universo de Star Wars”, anuncia el museo. El evento promete deleitar a los fans de todas las edades.

La biblioteca pública de Chicago se suma a los festejos por el Día de Star Wars

En Illinois, la Biblioteca Pública de Chicago anunció que tendrá actividades desde las 10 de la mañana. “Desde Tatooine hasta tu ciudad, ¡únete a la rebelión mientras organizamos una artesanía de Star Wars!”, señalan en su portal web. Las propuestas están pensadas para niños de hasta 13 años y van desde lectura de cuentos temáticos hasta trabajos de manualidades.

En Miami también hay actividades para los más pequeños de la casa

El Museo Infantil Golisano de Naples (CMON, por sus siglas en inglés) tendrá un día dedicado para la saga creada por George Lucas. “Le damos la bienvenida a todos los padawans a una jornada llena de diversión que celebra todo lo relacionado con Star Wars”, indican en su portal. Entre las 12 y las 16 hs habrá lectura de cuentos y fotos “con amigos de Star Wars”, entre otras actividades.

Día de Star Wars: entretenimiento para adultos en Fort Lauderdale, Florida

La South Florida Pride Concert Band realizará un concierto especial con temática de Star Wars. “May the Fourth Be With You” contará con la música del compositor John Williams y será presentado por Pandora Boxx, artista que participó de RuPaul’s Drag Race All Stars.

La trilogía original en una terraza en Nueva York

Desde las 16 hs del 4 de mayo en Rooftop Cinema Club, en Nueva York, se presentará la saga original de películas: Una nueva esperanza, El imperio contraataca y El retorno del Jedi. Este es un cine al aire libre ubicado en una terraza de la Gran Manzana, donde se suelen proyectar películas clásicas y de culto. Para mayor comodidad del espectador, ofrece auriculares y comidas mientras se disfruta de un largometraje. El establecimiento se encuentra en Midtown, Manhattan.