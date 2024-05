Los seguidores más entusiastas de la saga cinematográfica lo saben. Pero puede suceder que otras personas desconozcan que este sábado 4 de mayo, es el Día de Star Wars . ¿A qué se debe esta elección? Millones de seguidores en el mundo y fanáticos de las aventuras creadas por George Lucas eligieron esta fecha porque el sonido de su pronunciación en inglés, ‘May the fourth’, es similar al de la mítica frase ‘May the Force be with you’ (‘Que la fuerza te acompañe’), imprescindible en los títulos de los Jedi.

Con esta premisa y en torno a esta celebración, son muchas las marcas que aprovechan la ocasión para ofrecer con descuentos sus productos de merchandising sobre estas películas y en ocasiones. Además, en distintas partes del mundo se suele poner algunas cintas de películas para revivir los mejores momentos de Star Wars, organizar encuentros y actividades en los que lucir los disfraces, complementos y otros accesorios que se poseen de la popular saga galáctica. Sigue aquí todos los detalles del sábado 4 de mayo por el Día de Star Wars.

Día de Star Wars 2024 EN VIVO - sigue las actividades que hay en el mundo

