Una vez simplemente una cursi serie de ciencia ficción de las décadas de 1970 y 1980, “Star Wars” se ha convertido en un gigante omnipresente de la cultura pop con su propio parque temático y un flujo interminable de películas, series de televisión y productos. Pero si aún no te cansas de la galaxia muy, muy lejana, la icónica franquicia también tiene sus propias vacaciones, incluso si son completamente inventadas. Este sábado es el Día de “Star Wars” , la celebración no oficial de la querida ópera espacial que cae cada año el 4 de mayo. Eso significa muchos festivales en ciudades de todo el país, ofertas especiales de minoristas que buscan capitalizar el revuelo y tal vez uno o dos anuncios de Disney sobre el futuro de la franquicia. Pero, ¿Cuál es el origen de esta fecha?

¿Por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars?

Cualquiera que sea fanático de la serie sabe bien que Obi-Wan Kenobi y otros Jedi suelen utilizar la frase “Que la fuerza te acompañe” como un sentimiento de buena voluntad, utilizada por los maestros Jedi en las películas. El eslogan clásico se cambió originalmente en 1978 para saludar a los demás el 4 de julio. Al año siguiente, el 4 de mayo se convirtió en el feriado no oficial del fandom después de que Margaret Thatcher ganara las elecciones para convertirse en la primera mujer primera ministra de Gran Bretaña.

Dado que “May the 4th Be With You” no tiene el mismo impacto ingenioso cuando se traduce a otros idiomas, se ha adoptado el Día de Star Wars para establecer un significado global para la celebración mundial anual.

Se observó extraoficialmente durante décadas hasta 2019, cuando los legisladores de California votaron para declarar el 4 de mayo el Día de Star Wars en reconocimiento a la apertura de Galaxy’s Edge de Disneyland.

Mayo es un mes notable para la popular franquicia: La Guerra de las Galaxias original se estrenó el 25 de mayo de 1977 y su creador, George Lucas, celebra su cumpleaños el 14 de mayo.

¿Cuándo empezó el Día de ‘Star Wars’?

Debido a que se originó como una festividad para los fanáticos, el Día de “Star Wars” no tiene origen oficial ni año de inicio.

Los primeros usos de la frase “Que el 4 de mayo sea contigo” datan de 1978, un año después del lanzamiento de " Star Wars: Episodio IV – Una nueva esperanza “, según StarWars.com . No pasó mucho tiempo para que la lengua vernácula de la película se arraigara en la cultura popular estadounidense, ya que “Que la fuerza te acompañe” había estado apareciendo en botones, carteles y otros artículos durante meses después del estreno de la película.

Ese verano, los redactores de periódicos utilizaron la frase como un truco para conmemorar las celebraciones del Día de la Independencia el 4 de julio, según StarWars.com.