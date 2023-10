Tiene 71 años y hace más de cuatro décadas vive por y para la música. De profesión DJ en bodas, Brian Phoenix sí que sabe hacer bailar a los asistentes a los eventos en los que es contratado y un reciente video se volvió viral en TikTok al mostrarlo usando su colección de CD para trabajar ese día. Tras acumular más de 6 millones de vistas, él no entiende por qué a la gente le gustó tanto. Aquí te contamos su conmovedora historia desde Estados Unidos.

Todo empezó cuando una joven llamada Miranda Dolph usó su cuenta personal @mirandameganne para compartir una grabación con el descripción de “fuimos a una boda y tenían al DJ más lindo que usó su colección de CD para toda la música”.

En la publicación del 10 de octubre que realizó desde la pista de baile en el matrimonio de un amigo también agregó que “no sé si necesita este trabajo o todavía lo hace por pasión pero necesita protección a toda costa”.

Qué dijo el DJ de 71 años tras volverse viral

En solo tres días, el video acumuló más de 6.1 millones de vistas, algo que tomó por sorpresa a su protagonista Brian Phoenix quien no entiende por qué a la gente le gustó tanto la escena.

El hombre que vive en Saco, Maine, Estados Unidos, fue entrevistado por Insider y contó que siempre usa su colección de CD y su computadora portátil para reproducir música en eventos.

Agregó que vio por primera vez el video luego que un amigo se lo enviara, pero que no tenía idea de por qué era tan popular. “Son como 10 segundos parado allí, y no entiendo cuál es el problema. Es lo que he hecho durante los últimos 40 años en las bodas. Fue otra boda e hice mi boda habitual de ‘lo mejor que pude, darles todo lo que tengo’”, dijo.

HISTORIA VIRAL | Brian Phoenix vive en Estados Unidos y tiene una amplia trayectoria como DJ. (Foto: @mirandameganne / TikTok)

Aunque confesó que prefiere la música de los años 50 y 60, en las fiestas se esfuerza por tocar canciones para todos y por eso en el video viral aparece poniendo “Levitating” de Dua Lipa con Da Baby, que se lanzó en 2020. Esto se descubrió en un segundo video que publicó la usuaria luego que muchos le pidieran que compartiera la música de fondo original para “escucharlo en acción”.

Brian Phoenix también confesó que en ocasiones ha pensado que la gente que lo ve trabajar en eventos se pregunta “¿Cómo sabe este tipo esta música?”, pero la verdad es que tiene una amplia experiencia como DJ en la radio y 18 años trabajó en un club nocturno también poniendo canciones para que el público disfrute.

Además es representado por Music Man DJ Service, cuyo propietario Jason Strycharz explicó al medio que ya recibieron consultas sobre la disponibilidad del hombre a raíz de su momento viral.

La reacción viral al DJ de 71 años

Aunque el protagonista siente que “no hizo nada tan espectacular”, los comentarios no tardaron en llegar afirmando que era “triste al ver a nuestros ancianos trabajando”, mientras que otros pidieron que “¡Por favor publique los detalles de su negocio, Tik Tok quiere contratarlo para nuestros próximos eventos!”, “Me muero de amor”, “Yo llorando a las 8.15 de la mañana en el metro por el sr. Dj”, entre otros.

“Creo que ver a alguien siendo él mismo y siguiendo su pasión, sin importar su edad, es lo que la gente disfrutó tanto del vídeo”, agregó Miranda Dolph quien también explicó que “Brian y su colección de CD fueron un tema de discusión en la boda. Fue increíble. Tengo edad suficiente para apreciar los CD y no es frecuente ver a alguien todavía pinchando con ellos en bodas”.

Y aunque muchos afirmaron que ya no está en edad de trabajar, Phoenix explicó que no quiere jubilarse. Dijo que pasa un promedio de 52 horas a la semana pinchando, laborando en la radio de lunes a viernes y tocando en bodas los fines de semana. “Quiero estar ahí afuera. Quiero ser parte de esto. Puedo hacerlo, soy bueno en eso. Tengo 71 años y eso es todo un logro”, aseguró.

