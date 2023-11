Desde que Lionel Messi se unió a las filas del Inter Miami, su esposa Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham han iniciado una amistad que no ha pasado desapercibida. En las últimas se conoció que la ex ‘Spice Girl’ le envió una serie de regalos para que resalte su belleza y la argentina no dudó en lucirse.

Si bien es conocida por ser la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo se ha hecho de un nombre propio en los últimos años y hoy en día suele ser contactada por las más importantes empresas del mundo para que luzcan sus productos.

Desde que se trasladó a Florida junto con el crack argentino, Antonela inició una amistad con Victoria Beckham, dueña de la marca de belleza Victoria Beckham Beauty, lanzada en el año 2019. Precisamente, la esposa de David Beckham -copropietario del Inter Miami- le dio una sorpresa esta semana.

La ex ‘Spice Girl’ envió a la casa de Antonela una caja con una bata de seda estampada, un perfume y los maquillajes más exclusivos de su marca. Como no podía ser de otra manera, la rosarina utilizó todo lo que le regaló Victoria Beckham y el proceso quedó registrado.

La reacción de Lionel Messi al ver a Antonela ‘producida’

Antonela Roccuzzo publicó en su cuenta de Instagram el resultado final, mediante fotos y videos. De acuerdo con las imágenes, la argentina utilizó un el look “total black” de top escotado, chaleco y leggins.

La publicación superó los 800 mil ‘me gusta’ en pocas horas y uno de los primeros en comentar fue nada menos que Lionel Messi, quien se encuentra en Argentina disputando la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán de la Albiceleste reaccionó con un emoji de enamorado y corazón, despejando así cualquier duda de crisis de pareja.

