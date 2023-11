Pese a que el Inter Miami no logró el objetivo de clasificarse a los Play-Off de la MLS, la llegada de Lionel Messi ha sido una auténtica revolución y David Beckham, copropietario del club, es uno de los más felices. Precisamente, este viernes el exfutbolista envió un divertido mensaje al crack argentino que se volvió viral.

Lionel Messi ganó hace unos días su octavo Balón de Oro y ratificó nuevamente por qué es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol. Precisamente, este viernes, el ‘10′ argentino presentó su trofeo en la cancha del Inter Miami, previo al partido amistoso que sostiene con New York City, y desató la euforia de sus miles de fanáticos.

Horas antes del encuentro, David Beckham, copropietario del Inter Miami, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram que se volvió viral y de la que muchos relacionaron con Lionel Messi.

El divertido mensaje de David Beckham a Lionel Messi

En la publicación de la ex estrella del Manchester United aparece junto a una pequeña cabra, la misma que su hija Harper pretendía adoptar.

“Encontré un amiguito en el campo. Y no Harper Seven, lo siento, no podemos quedárnoslo. Tenemos suficientes G.O.A.T (acrónimo que significa “Greatest of all time”, el mejor de todos los tiempos en español) ahora mismo”, escribió el inglés.

Además del curioso mensaje, lo que llamó la atención de los usuarios fue el cabello de Beckham: se había rapado solo dos días después de aparecer con el cabello más grueso.

La publicación se hizo viral y algunos usuarios se mostraron sorprendidos con el cambio de look del inglés. “David, eres hermoso, pero ese corte de pelo no te favorece”, “Maldita sea, te estás poniendo viejo”, fueron algunos de los comentarios.

