Lionel Messi arribó el último domingo a la Argentina para jugar esta semana la fecha doble con su selección, por las Eliminatorias Sudamericanas. La atención de los usuarios de las redes sociales se centró en una curiosa camiseta que lució el ‘10′ y que no tardó en hacerse viral.

Luego de presentar su octavo Balón de Oro ante la afición del Inter Miami en la denominada Noche de Oro, Lionel Messi hizo maletas y se trasladó a Buenos Aires, Argentina, para disputar la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la Albiceleste.

A sus 36 años, el capitán rosarino es uno de los goleadores de la competición con tres tantos y espera incrementar su marca el próximo jueves 16, cuando enfrente en la mítica Bombonera a Uruguay.

La costosa camiseta que lució Lionel Messi

Apenas arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Lionel Messi se tomó una fotografía y la compartió con sus millones de seguidores. “Feliz de volver siempre”, escribió el crack argentino.

Lo que captó la atención de los usuarios al ver la fotografía fue la singular camiseta negra del exBarcelona, pues en el centro se imponía una mano que levantaba tres dedos, algo que se relacionó con la tercera estrella conseguida por la selección argentina en la Copa del Mundo. “In the name of Palm Angels”, se lee en la leyenda de la curiosa prenda.

La prenda fue adquirida por Messi en la página Farfetch, una empresa española que comercializa a todo el mundo a través de su tienda virtual. El precio de la camiseta que vistió el futbolista del Inter Miami es de 655 dólares y ya muchos se han interesado en comprarla.

Video recomendado

Lionel Messi festejó con hinchas de Inter Miami la obtención de Balón de Oro