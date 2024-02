Las casas suelen ser el blanco perfecto de delincuentes cuando se encuentran deshabitadas. Sin embargo, en ocasiones estos cometen errores que frustran sus intenciones. Es precisamente lo que sucedió hace poco en un inmueble de Tennessee, Estados Unidos. Un hombre desconocido se dio tiempo de tomarse un duchazo en una vivienda, descansar en un sofá e incluso dejar un desconcertante “regalo” a dueños ausentes. La peculiar historia se viralizó rápidamente en las redes sociales.

El último sábado, una pareja de Tennessee tuvo una cita en un restaurante y dejó a sus perros en su casa. Para cerciorarse de que nada mala ocurra llevaron consigo un dispositivo de seguridad, que vigila y controla lo que sucede en el hogar.

Al poco tiempo, la aplicación alertó a los jóvenes de raros movimientos y lo primero que pensaron era que estaba relacionado con sus mascotas. Sin embargo, Kerigan Nardi y su pareja se desconcertaron cuando descubrieron que en realidad se trataba de un sujeto desconocido. El supuesto ladrón había tumbado la puerta posterior de una patada, según informan medios estadounidenses.

Extraño se tomó duchazo, descanso en sofá y dejó “regalo”

De inmediato, la pareja se comunicó con la Policía local para alertar sobre lo sucedido. El desconcierto fue mayor cuando vieron al hombre ingresar al baño para darse un duchazo.

Cuando llegaron los agentes, el sujeto se encontraba descansando en un sofá de la sala de estar, únicamente con una toalla.

El sujeto fue intervenido e identificado posteriormente como Samuel Smith. Según WIS 10, responderá a los cargos de allanamiento de morada agravado y posesión de metanfetamina.

“No importa en qué tipo de psicosis estés. No importa qué tipo de drogas uses. No se puede irrumpir en las casas de las personas y violarlas de esa manera”, dijo Nardi al medio.

“Mientras se duchaba, en mi casa, dejó excremento. Sí, supongo que decidió que sería un bonito regalo para los propietarios”, agregó.

Te recomiendo ver este video

VIDEO VIRAL | La mujer mostró las evidencias de este saludo por parte del expresidente estadounidense.