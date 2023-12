Una mujer de Virginia ha obtenido popularidad en Estados Unidos por su singular suerte al conseguir una ganancia que supera los 80 mil dólares por vender un jarrón que posee un valor especial. Lo más sorprendente de esta historia viral es que dicho objeto lo compró a tan solo 3,99 dólares. Aquí en Mag, te brindaré la información detallada sobre ello.

La protagonista de este momento es Jessica Vincent, que se dedica a entrenar caballos. Según lo comentado por la mujer, dicha reliquia lo había comprado en un estante de Goodwill. “Lo recogí y me di cuenta que era vidrio soplado y que tenía una hermosa iridiscencia. Cuando me acerqué, supe que volvería a casa conmigo”, indicó a Associated Press.

Era más que un simple adorno, pues se trataba de un jarrón de Murano que fue elaborado por el recordado diseñador italiano Carlo Scarpa. Dicho artículo formó parte de una serie llamada “Pennellate”, transmitida en la década de 1940. Hasta ese entonces, la mujer desconocía de ello.

HISTORIA VIRAL | Se aprecia a Jessica Vincent posando con el jarrón de Murano. (Foto: AP/Jessica Vincent)

¿Cómo supo de su incalculable valor?

Lo descubrió cuando publicó fotos de dicho artículo en los diversos grupos de Facebook que era integrante y un participante de una comunidad privada de Murano Glass le reveló la verdadera información.

“Esos son muy raros. A todo coleccionista le encantaría tener eso, pero la mayoría de la gente no puedo permitírselo”, fue el mensaje que le escribió dicho integrante a Jessica.

Fue así que le recomendaron contactarse por correo electrónico con Richard Wright, presidente de la Casa de Subastas Wright en Chicago. Afortunadamente, recibió respuesta por parte del mencionado hombre que se mostraba interesado por dicho jarrón, pues deseaba tener una llamada por teléfono.

El sujeto le reveló el verdadero valor que tenía el jarrón, provocando que Jessica no dudará ni un momento en subastarlo, pese a que no tenía intenciones de venderlo. Obtuvo una ganancia de 83 mil dólares y especificó que este exorbitante monto lo usará para remodelar su finca e invertir en un negocio que esté relacionado a los caballos.

“Siento que salvé el jarrón y este me salvó a mí”, fueron las palabras finales de la mujer americana.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de historia viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.