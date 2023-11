El clásico sudamericano Brasil – Argentina dejó momentos tensos que dieron la vuelta al mundo. Uno de ellos tuvo como protagonistas a Lionel Messi y Rodrygo, futbolistas que se enfrascaron en una discusión previo al inicio del partido. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y este jueves el jugador del Real Madrid denunció que fue víctima de insultos racistas a raíz de este hecho.

El último martes, Argentina venció 0-1 a Brasil en el Maracaná, por la sexta fecha de las Eliminatorias, y se consolidó como único puntero. Sin embargo, el resultado ha sido opacado por la represión policial que se originó en las tribunas y el encontronazo entre Lionel Messi y Rodrygo, previo al partido.

Precisamente, en las últimas horas se hizo viral el video en el que el capitán albiceleste y el jugador del Real Madrid discuten antes del pitazo inicial. A juzgar por las imágenes difundidas por TyC Sports, Rodrygo le increpa a Messi por ordenar a su equipo a abandonar la cancha del, tras los incidentes en la tribuna.

“Cago…”, les recriminó el brasileño a Messi y Rodrigo De Paul.

Al escuchar el fuerte calificativo, el jugador del Inter Miami agarró del cuello a su joven rival y le dio un pequeño golpe en la nuca.

“Cag…, tú. Eres un pesado porque solo quieres hablar. No, Leo, no”, volvió a espetar Rodrygo, mientras miraba de frente al ‘10′ argentino.

En ese momento, Messi le lanzó una contundente respuesta al delantero de la Canarinha que lo desconcertó: “Somos campeones del mundo. ¿Cago… de qué?”

Rodrygo denuncia insultos racistas tras discusión con Messi

Dos días después de ocurrido el incidente entre Lionel Messi y Rodrýgo, el ‘11′ del Real Madrid denunció que está siendo víctima de insultos racistas en las redes sociales.

“Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías. Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas toman medidas con su comportamiento criminal. Su mala suerte. ¡No pararemos!”, advirtió el brasileño.

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver!



Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

A raíz de estos acontecimientos, Rodrygo se vio obligado a limitar los comentarios en sus redes sociales para que usuarios no lo sigan atacando. En contrapartida, el club Santos de Brasil y compañeros como Vinicius Junior, Eder Militao, Endrick, entre otros, le han brindado su apoyo.

