En los últimos días, los usuarios de las redes sociales relacionaron a Lionel Messi con la periodista argentina Sofi Martínez, a raíz de las sugerentes miradas que se cruzaron durante la zona mixta. Sin embargo, la estrella del Inter Miami despejó cualquier tipo de duda con una publicación en la que aparece su esposa Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi viene atravesando por un momento inmejorable. Después de su gran actuación con la selección argentina en las Eliminatorias Sudamericanas, fue premiado hace unos días con su octavo Balón de Oro y el Inter Miami lo recibió a lo grande.

Sin embargo, en las redes sociales los usuarios empezaron a relacionar al ‘10′ con la periodista argentina Sofi Martínez, a raíz de las últimas miradas coquetas que cruzaron en la ceremonia de la entrega del Balón de Oro, el pasado 30 de octubre.

La tierna foto que compartió Lionel Messi

Después de ganar el Balón de Oro, Lionel Messi se tomó fotografías con su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Las instantáneas familiares fueron compartidas por el crack argentino en sus redes sociales.

Este sábado, sin embargo, el futbolista del Inter Miami sorprendió al mundo a publicar una fotografía en la que demuestra su amor por Antonela. Se trata de una fotografía que fue capturada el día de la premiación y en la que se aprecia a un Lío muy enamorado, a juzgar por su tierna mirada.

Lionel Messi compartió una tierna publicación que involucró a Antonela Roccuzzo y no tardó en hacerse viral. (Foto: Instagram/leomessi).

Como no podía ser de otro modo, en las redes sociales destacaron la amorosa publicación del rosarino. “Quiero ser Messi y tú, mi Antonela”, “El último romántico”, “Uno que me mire y me ame como Messi a Antonela”, fueron algunos de los comentarios.

Video recomendado

Messi e Ibai protagonizaron un divertido momento tras el Balón de Oro. (Video: Ibai)