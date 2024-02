Estoy segura que a todos nos ha pasado alguna vez. Imagina que estás en la hora de almuerzo con tus compañeros de trabajo y los escuchas planear lo que harán saliendo del turno el viernes por la tarde, pero no te incluyeron en los planes hasta que notan que los estás escuchando o que esa persona que tanto te gusta está al teléfono coordinando todo para la fiesta del sábado, pero no te pasó la voz en ningún momento. Estos ejemplos pueden resultar incómodos, más aún cuando sientes que te avisan solo por obligación. Sí, una situación que no deberías permitir y no solo te lo digo yo, sino también una mujer que se ha vuelto viral por su honesto video donde comparte una razón brutalmente cierta de por qué no deberías aceptar una invitación tardía o de última hora. Aquí te lo cuento al detalle porque el clip ya acumula 6.1 millones de visualizaciones.

Esther Oluchi Nwokoro es una creadora digital que comparte diversos consejos de moda, estilo y motivación que actualmente radica en Reino Unido, pero tiene un gran número de seguidores en Estados Unidos. En su cuenta de TikTok @astar4real, donde tiene más de 3 millones de seguidores, subió un video hace tres días que ha causado sensación por lo sincero que puede ser frente a una situación que muchos normalizamos y que ‘no le hemos visto nada de malo’.

Y es que para ella, las personas no deberían exponerse a ser parte de planes que originalmente no los incluían o a los que recibirían una invitación tardía si es que otro no iba, ¿alguna vez te pasó?

El honesto mensaje para no aceptar una invitación tardía

Mirando fijamente a la cámara, Esther Oluchi Nwokoro dijo lo que muchos piensan pero no se atreven a hacer por miedo o el qué dirán: “Si no te invitaron, no vayas. Si ninguno de tus amigos te lo dijo, no preguntes. Si recibiste una invitación tarde , recházala respetuosamente. .. no tenían intención de incluirte en el plan original”.

En solo 18 segundos, la mujer que tiene una gran legión de fans en Estados Unidos, dejó un sincero y práctico consejo que fue muy bien tomado por muchas personas, quienes no tardaron en contar sus propias experiencias de no inclusión y cómo las rechazaron.

Hasta el momento acumula 6.1 millones de visualizaciones y cientos de comentarios: “Me invitaron a una boda familiar y descubrí que todos los demás habían reservado las fechas varios meses antes. Rechacé”, “Esta ha sido una regla durante años. Siempre voy a rechazar respetuosamente cada vez que recibo algo de última hora”, “Literalmente olvidé invitar a uno de mis amigos a mi boda y envié una invitación más tarde. Tenía toda la intención de invitarlos, pero estaba pasando por muchas cosas en ese momento”.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.