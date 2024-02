Todos sabemos que la hidratación es vital y más aún cuando tienes un viaje largo. Estoy segura que en más de una ocasión has tenido ganas de beber líquido estando en el aeropuerto y quedaste impactado/a por el alto costo de una botella de agua. Es por esta razón que muchos optamos por llevar nuestro propio recipiente, además que nos sirve para recargarlo durante los paseos y así ahorrarmos un poco de dinero; sin embargo, no imaginamos que nos puede pasar lo que vivió Kat Darby en pleno vuelo. Ella se animó a llevar una botella reutilizable con pajita incorporada y cuando la abrió en pleno vuelo, sucedió lo peor y terminó afectando a quienes estaban sentados a su costado, adelante y atrás. Aquí te cuento al detalle todo lo que dijo y por qué le pidió a las personas que no imiten su acción, algo similar a la mujer qué dejó a su bebé en clase económica para volar en primera clase o el ex asistente de vuelo que revela sus mejores consejos de higiene al estar en un avión.

Con un video que se volvió viral en la cuenta @lifted_pdx de TikTok y que está a punto de alcanzar el millón de reproducciones, la joven de Portland, Oregon, Estados Unidos, empezó diciendo “¿Alguna vez has subido a un avión y has traído una botella de agua con una pajita? Bueno, tengo una historia para contarte porque la semana pasada tomé un vuelo y traje esta práctica y excelente botella de agua que tiene una pajita”.

Kat Darby jamás imaginó que algo malo pasaría porque su práctica botella le permitía hidratarse sin tener que inclinarla, pero esa pajita, sorbete o cañita se volvió su peor enemiga y aquí te explico por qué.

Advirtió a pasajeros que no lleven botellas con pajita

La joven contó que todo se volvió de terror cuando intentó tomar un sorbo mientras estaba en pleno vuelo. “Lo que no tomé en cuenta fue la presión del agua. Entonces, cuando la abrí, empezó a salir como una manguera… mojé como a 15 personas con mi botella de agua porque, para suerte mía, esta cosa tiene capacidad para 30 onzas. No pude lograr que se detuviera”.

Pese al bochornoso momento, Kat logró frenar la fuerte presión de agua metiendo el dedo en el agujero y presionando la tapa para cerrarla. “Así que aprende de mis errores: nunca vueles con una botella de agua gigante con una maldita pajita dentro”, agregó.

VIDEO VIRAL | Kat Darby terminó mojando a todos sus vecinos de asiento cuando quiso tomar un poco de agua de su botella. (Foto: @lifted_pdx / TikTok)

El video viral, que fue publicado en diciembre de 2023 y continúa atrayendo la atención de los usuarios, tiene más de 947 mil reproducciones y miles de comentarios. “Hice lo mismo ... ¡Era la fuente que nunca terminaba! Eso realmente debería estar en el espectáculo de marionetas de la azafata antes del vuelo”, compartió una persona, mientras que otra agregó que “esto me pasó durante un vuelo de 18 horas. Menos mal que las luces estaban apagadas y la mayoría dormía”. “Le traje a mi hija un vasito con tapa a presión lleno de jugo rojo. Tan pronto como tomó un sorbo… ¡parecía la escena de un crimen!”, añadió otra persona.

Sin embargo, la solución al problema llegó en otro comentario: “Siempre desenrosco la tapa para liberar la presión antes de abrir la pajita”.

