Savana Miles es una joven de Florida, Estados Unidos, que se hizo viral en TikTok tras grabarse acampando en las afueras de un hotel en el que supuestamente estaba su novio junto a otra mujer.

“Mi novio pagó un hotel para pasar la noche. Infieles siendo atrapados”, escribió la usuaria identificada como @datzme2.0, en un video en donde se le puede ver en el estacionamiento de un conocido hospedaje.

Según contó, es la tercera vez que es engañada por diferentes parejas. En esta ocasión, detectó algunos indicios que reforzaban sus sospechas ya que su novio solía apagar su teléfono para que no lo pudieran ubicar.

“Mi novio me dijo que llegaba tarde, pero son las tres de la mañana y todavía no llegó a casa. Apagó su ubicación, apagó su teléfono y mira dónde estaba… Está en un maldito Holiday Inn Express”, expresó la chica.

Consternada, dio a conocer que, tiempo atrás, su pareja le había pagado un abogado para quedarse con la custodia de sus hijos.

Luego de algunas horas, Savana logró confirmar el engaño al ver a su novio caminando junto a una mujer, a quien acompañó a subir a su auto. “Literalmente, lo atrapé engañándome”, escribió en otro clip.

Los clips publicados por la estadounidense superar las 2 millones de reproducciones. Como era de esperarse, los usuarios no dudaron en compartir sus opiniones en torno al hecho.

“¿No se dan cuenta de que desactivar su ubicación es más sospechoso que estar en un lugar donde no deberían estar?”; “Anda a tu casa, bloquea su número y sigue adelante”; “Simplemente desaparece de su vida. No merece saber cuánto te lastimó”, escribieron las personas

En un nuevo video, Savana admite que, a pesar de haberse tomado el episodio a modo de broma, sufrió al descubrir la infidelidad de su novio.

“¿Saben qué es lo más loco? Lo mal que me siento por exponer a esta persona y decirle a todo el mundo quién es en realidad, qué hizo y cómo lo hizo. No debería importarme, pero lo hago”, explicó. “Las cosas que me hizo son imperdonables”.

¿Cómo descubrir una infidelidad?

Para descubrir una infidelidad, comienza con la comunicación abierta con tu pareja y presta atención a posibles señales de comportamiento inusual. Evita invadir la privacidad de tu pareja a menos que tengas pruebas sólidas. Hablar con amigos de confianza o considerar la ayuda de un detective privado son opciones adicionales. Si descubres una infidelidad, busca terapia de pareja para abordar los problemas subyacentes y toma una decisión informada sobre el futuro de la relación.

Recuerda que la confianza y la comunicación son fundamentales en cualquier relación. Si tienes dudas o preocupaciones, intenta abordarlas de manera abierta y respetuosa antes de tomar medidas drásticas

