Melissa Lewis tiene una preocupante historia que contar ¿Qué sucedió? La mujer de 48 años acudió a TikTok para contar que desde 2009 le detectaron tres tipos de cáncer en la piel lamentando, entre otras cosas, que cuando niña le gustaba estar expuesta al sol para broncearse.

“Esta es la verdadera cara del cáncer de piel”, dice la tiktoker australiana en un brutal video viral donde expone su rostro cuya piel está llena de ampollas rojas, resultado de someterse a una terapia fotodinámica con láser de dióxido de carbono.

Producto de la hinchazón en su cara, no pudo abrir los ojos hasta que esta desinflamó: “todo el mundo necesita proteger su piel, un bronceado no es bueno para nadie. Ojalá lo hubiera sabido hace 30 años cuando realmente no teníamos idea sobre la seguridad solar”.

Mira aquí el video viral

El verdadero rostro del cáncer de piel

Melissa tiene cuatro hijos y recordó que en el pasado pasó horas quemándose en el sol buscando un bronceado ‘cool’, pero lo obtenido le costó muy caro: “cuídense todos”, recomienda en el video que tiene más de 2.7 millones de vistas.

En un clip de actualización, nos mostró cómo iba el proceso de su piel tras 10 días luego de someterse a la terapia. Estaba ligeramente rosado, pero limpio de peladuras: “fue una semana brutal. Todavía está rojo, pero, oh, Dios mío, qué diferencia, pero, adivinen qué, aún (el cáncer) está allí”.

Y es que el cáncer de piel que padece aún habita detrás de la superficie de su piel, presentando bastantes lesiones que necesitan biopsia, aunque el tratamiento muestra resultados alentadores.

También nos revela que en lo que va del 2023 tendrá someterse a una nueva terapia de fotodinámica con láser de dióxido de carbono una vez más para mantener a la mortal enfermedad controlada.

¿Cómo apareció su cáncer?

Cuando Daily Mail la contactó, Melissa contó que su cáncer no se presentó como suele hacerlo, es decir, con un lunar de dudoso aspecto, sino como una piel escamosa: “tenía un melanoma y no se parecía en nada, de hecho, se necesitaron dos dermatólogos para diagnosticarlo. Hacía falta mirar mi rostro bajo un microscopio para encontrarlo”.

Las lesiones fueron encontradas entre 2009 y 2018, luego otra tragedia le sobrevino: le diagnosticaron cáncer de mama, por lo que priorizó tratamientos, dejando de tomar por un año los medicamentos para su piel.

Melissa sobrevivió de milagro cuando, durante un procedimiento ginecológico, casi muere de sepsis.

La batalla más larga

Tras varias batallas ganadas, la más persistente es la del cáncer de piel pues, entre otras cosas, detectaron un carcinoma de células basales en el cotado de la nariz, el hombro y la parte superior del pecho, además de la enfermedad de Bowen en su frente, una especie de cáncer temprano de piel que genera células escamosas.

“Fue un shock total porque esa palabra es sinónimo de cáncer, es el nivel superior porque el melanoma se ha ido a la capa más profunda de la piel y está a punto de invadir... tuve mucha suerte porque me atraparon durante la fase 0, no había invadido el torrente sanguíneo”.

La tiktoker compara la terapia fotodinámica como un procedimiento de “raspa la superficie de la piel como si fuera papel de lija... ha sido un verdadero viaje y mi confianza se ha debilitado porque tu rostro es la forma en que te presentas al mundo”, dijo con pena.

Lo anterior la hace lamentarse de no haberse cuidado adecuadamente cuando era adolescente: “recordando ahora, si pudiera tener un momento para apartar a mi yo más joven, diría: ‘escucha, lo que estás haciendo ahora puede ser divertido, pero vas a pagar por ello en el futuro y podría costarte la vida’”, sentenció.