Cuando se presenta la oportunidad de emigrar a Estados Unidos, gran cantidad de personas no lo desaprovechan, pues desean tener una mejor calidad de vida; sin embargo, son contados que les afecta las costumbres de este país tal como le sucedió a una mujer de Reino Unido que está padeciendo un ‘choque cultural’. Hoy en Mag te brindaré los detalles del momento viral.

Amber Peacock (@_apeacock) está viviendo en la nación americana y en su cuenta de TikTok decidió contar una singular experiencia que ha tenido desde su llegada. Es así que publicó un video explicando lo que ocurrió cuando fue a comprar en la empresa Target.

“Buenos días América, acabo de entrar a Target para comprar un desodorante porque ayer se me acabó y me recordó un trauma que no he resuelto desde la primera noche que llegamos a Estados Unidos”, explicó la influencer.

La mujer explica que, cuando llegaron a su nuevo hogar junto a su pareja, notaron que la cama no contaba con sus habituales implementos como sábanas, edredones, etc. Ante esa situación, se dirigió a una tienda para comprar la ropa de cama y es allí que entró en “modo de pánico”.

“Aquí todo es muy diferente. En Reino Unido, comprarías una sábana ajustable y un juego de edredón. (...) Ya está, diez minutos, listo, a la cama, pero ese día estuve casi dos horas tratando de decir qué debería comprar para hacer la cama”, dijo.

A lo que se refería Amber es que en Estados Unidos se venden diferente tipos de ropa de cama y tenía una gran duda de cuáles eran sus diferencias si prácticamente cumplirían la misma función. Finalmente, solicitó a su audiencia estadounidense que le expliquén cómo hacer correctamente una cama.

Los usuarios estadounidenses le aclararon la duda

Ante la situación que estaba ‘sufriendo’ Amber, gran cantidad de personas americanas decidieron aclararle cuál era la finalidad de cada ropa de coma. Algunos le indicaron que existían diversos tipos de edredones para saber si deseabas que tu cuerpo se encuentre cálido o fresco al momento de dormir.

